Није дочекала прву пензију због скота": Комшије у шоку након убиства Цеце

Светлана Ђокић убијена је јуче у породичној кући у Бољевцима код Сурчина, а за злочин је осумњичен њен супруг Златко Ђокић који се и даље налази у бјекству. Комшије за Курир наводе, да је Златко јуче након свађе ножем у кухињи насмрт избо супругу.
- Јадна наша Цеца! Прије само 20 дана је направила ручак и неколико женица се окупило јер је отишла у пензију. Прославила је одлазак у пензију. Није дочекала ни прву пензију због скота који је читав живот малтретирао. Кажу да је избо неколико пута и то док су им снајка и унучад били на спрату куће. Наводно, старија унука која има 13 година чула је да се нешто дешава, да неко виче, јауче и позвала је полицију. Убрзо је кући дошао и њихов син и тада је затекао крваву мајку како лежи насред кухиње.
Како потом додају комшије, услиједиле су страшне сцене.
- Дечко је шокирао. Није могао да дође себи. Видио је мајку у локви крви... Замислите какав је то шок и невјерица. Толико нам је тешко да причамо о томе. Она је била дивна, пожртвована и невјероватна жена коју живот поред њега није мазио. Прошле године је давио, био је неко вријеме у притвору. Добио је наводно, и забрану приласка. Колико се причало, једно вријеме је био и лечен у једној установи, али је након неког времена дошао кући. Посљедњих годину дана је био лоше, волео је да пије, а није узимао терапију па му је то додатно нашкодило.
Наши саговорници објашњавају да Златко за којим полиција интензивно трага од синоћ, није могао да се носи са трагедијом коју су доживјели 2011. године.
- Златко и Светлана су у новембру 2011. године изгубили сина који је тада имао 20-ак година. Наиме, како се тада причало, он је у доњем дијелу куће ставио омчу око врата и стао на канту чекао је дјевојку да дође, хтио је да се нашали с њом, али му се канта измакла и дошло је до трагедије. Нико није могао да вјерује да се десио такав несрећан случај. Та незапамћена трагедија их је додатно уништила као породицу. Сви су патили због тога. Златко је до пре годину дана радио, међутим одлучио је ваљда да не ради и вјероватно у недостатку пара за алкохол су услиједиле свађе. Светлана се лавовски борила, сваке недјеље је ишла на гробље, радила, држала кућу што се каже, а он ништа.
Комшије су прекјуче видјели Светлану која је ишла, према њиховим ријечима, у продавницу, па на гробље код сина и онда до центра Сурчина како би платила рачуне и средила папире за пензију.
- Немамо ријечи за овакву трагедију. Нико није заслужио овакву смрт, а поготово не Цеца. Овај скот се до сада вјероватно убио. Он се неће предати жив, јер је кукавица. Ако се убио не треба да се сахрани поред њих - кажу они и додају да има комшија који су се јако препали што га полиција још увијек није пронашла.
Тијело је послато на обдукцију, а истрага поводом злочина је и даље у току.
