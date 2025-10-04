Регистрован 61 случај грознице Западног Нила

Извор:
СРНА
04.10.2025
18:29
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" саопштио је да је на територији Србије до 28. септембра, регистрован 61 случај оболијевања од грознице Западног Нила.
Према подацима достављеним Батуту, пријављени случајеви грознице Западног Нила су на територији 13 округа, а међу обољелима доминирају мушкарци просјечне старости 67 година.
У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примјена мјера личне заштите од убода комараца.
У сезони надзора 2025. године, до 17. септембра у државама Европске уније и Европске економске заједнице случајеви оболијевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској, Бугарској, Мађарској, Шпанији, Албанији, Турској и Сјеверној Македонији.
Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца.
Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра.
