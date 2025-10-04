Logo

Регистрован 61 случај грознице Западног Нила

Извор:

СРНА

04.10.2025

18:29

Коментари:

0
Регистрован 61 случај грознице Западног Нила
Фото: Pixabay

Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" саопштио је да је на територији Србије до 28. септембра, регистрован 61 случај оболијевања од грознице Западног Нила.

Према подацима достављеним Батуту, пријављени случајеви грознице Западног Нила су на територији 13 округа, а међу обољелима доминирају мушкарци просјечне старости 67 година.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примјена мјера личне заштите од убода комараца.

У сезони надзора 2025. године, до 17. септембра у државама Европске уније и Европске економске заједнице случајеви оболијевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској, Бугарској, Мађарској, Шпанији, Албанији, Турској и Сјеверној Македонији.

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца.

Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра.

Подијели:

Тагови:

zapadni Nil

komarac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен Марко Бојковић!

Србија

Ухапшен Марко Бојковић!

4 ч

0
"Трактор је изазвао пожар, крава је лежала мртва насред дворишта" Стравичне сцене на имању породице Љубеновић

Србија

"Трактор је изазвао пожар, крава је лежала мртва насред дворишта" Стравичне сцене на имању породице Љубеновић

7 ч

0
Снијег на Јахорини

Србија

У Србији спасено осморо људи које је завијао снијег

8 ч

0
Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

Србија

Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

44

Број обољелих од туберкулозе расте: Важна правовремена дијагностика

19

39

Изградња зграде требињске Гимназије касни четири године: Гдје је запело?

19

29

Додик: Побједа Бабиша je глас који каже да судбину државе може кројити само њен народ

19

25

Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?

19

20

Игор Додик: Опозиција и бошњачки политичари предали се Шмиту, Српска то неће урадити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner