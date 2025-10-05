Крај Слободана Милошевића: Дан који је промијенио Србију

Извор:
У Србији су 5. октобра 2000. године одржане демонстрације у Београду, којима је окончана владавина тадашњег предсједника Савезне Републике Југославије Слободана Милошевића.
Петооктобарски протест био је кулминација вишедневних штрајкова и побуна широм Србије, који су услиједили након што је Савезна изборна комисија оспорила побједу Војислава Коштунице, кандидата Демократске опозиције Србије /ДОС/, коју је чинило 18 странака, на изборима за предсједника СР Југославије одржаним 24. септембра 2000. године.
На позив Демократске опозиције Србије у Београд су дошли грађани из цијеле земље.
Различите су процјене броја учесника демонстрација тог 5. октобра у Београду и варирају између 50.000 у кључним моментима око Скупштине Србије до неколико стотина хиљада, како су преносили различити извори, у ширем градском подручју.
Масовне демонстрације су приморале тадашњег предсједника Слободана Милошевића да призна изборни пораз и оде с власти.
Испред Савезне скупштине полиција је употријебила сузавац како би спријечила демонстранте да уђу у Скупштину, али зграда парламента је демолирана и дијелом запаљена, као и зграда РТС-а у Таковској улици.
У протестима је погинула активисткиња опозиционог ДСС-а Јасмина Јовановић из Милошевца код Велике Плане, која је несрећним случајем пала под точкове камиона.
Момчило Стакић из Крупња преминуо је од посљедица срчаног удара.
Током протеста повријеђено је 65 људи, преноси РТС.
Милошевић је 6. октобра признао изборни пораз, а Војислав Коштуница је 7. октобра положио заклетву пред посланицима Савезне скупштине и постао председник СР Југолавије.
У протеклих 25 година, 5. октобар је глорификован и обезвређиван, а најчешћа реченица разочараних јесте она да 6. октобар никада није дошао, да обећања челника ДОС-а нису испуњена, а коалиција није потрајала.
Милошевић је у априлу 2001. ухапшен, а два мјесеца касније изручен Хашком трибуналу, гдје му је суђено за наводни геноцид у БиХ, ратне злочине и злочине против човјечности у Хрватској и на Косову и Метохији.
Умро је 11. марта 2006. године од инфаркта, у својој ћелији у притвору Хашког трибунала.
Вођу ДОС-а и премијера Србије Зорана Ђинђића "земунски клан" је убио 2003. године у дворишту Владе Србије.
Странке које су чиниле ДОС, прије свих Демократска странка, на власти су, у различитим коалицијама, биле до 2012. године.
Војислав Коштуница потпуно се повукао из политике 2014. године.
