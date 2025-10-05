Logo

Огласио се Вучић: Никада у претходних 13 година нисам ово урадио

05.10.2025

11:17

Коментари:

0
Огласио се Вучић: Никада у претходних 13 година нисам ово урадио

Предсједник Србије Александар Вучић огласио се на Инстаграму и поручио да никада на "овај начин није најављивао гостовање и обраћање", па је позвао грађане да прате оно што ће имати да каже.

"Никада на овакав начин нисам најављивао ниједну емисију. Никада, у претходних 13 година.

Знам да то можда неће имати велики ефекат, јер ће лавине лажи покушати да затрпају оно што ћу вечерас рећи, али вас, ипак, молим да погледате Хит Твит од 21 час на ТВ Пинк.

П. С. Биће много ствари које до сада нисте чули", навео је предсједник Србије.

Подијели:

Тагови:

Александар Вучић

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Крај Слободана Милошевића: Дан који је промијенио Србију

Србија

Крај Слободана Милошевића: Дан који је промијенио Србију

4 ч

1
Регистрован 61 случај грознице Западног Нила

Србија

Регистрован 61 случај грознице Западног Нила

18 ч

0
Ухапшен Марко Бојковић!

Србија

Ухапшен Марко Бојковић!

21 ч

0
"Трактор је изазвао пожар, крава је лежала мртва насред дворишта" Стравичне сцене на имању породице Љубеновић

Србија

"Трактор је изазвао пожар, крава је лежала мртва насред дворишта" Стравичне сцене на имању породице Љубеновић

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

12

41

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

12

30

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

12

27

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

12

21

Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner