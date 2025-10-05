Огласио се Вучић: Никада у претходних 13 година нисам ово урадио

05.10.2025
11:17
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић огласио се на Инстаграму и поручио да никада на "овај начин није најављивао гостовање и обраћање", па је позвао грађане да прате оно што ће имати да каже.
"Никада на овакав начин нисам најављивао ниједну емисију. Никада, у претходних 13 година.
Знам да то можда неће имати велики ефекат, јер ће лавине лажи покушати да затрпају оно што ћу вечерас рећи, али вас, ипак, молим да погледате Хит Твит од 21 час на ТВ Пинк.
П. С. Биће много ствари које до сада нисте чули", навео је предсједник Србије.
