Додик: Британија, Њемачка и Француска желе "обојену револуцију" у Србији

- Сада нико не искључује могућност да је у питању такозвана обојена револуција, наметнута споља - од Британаца, а вјерујем и Нијемаца и Француза са циљем слабљења Србије. Циљ није само дестабилизација земље, већ и фактички њено распарчавање, што би, наравно, ослабило и снагу српског народа на Балкану - рекао је Додик.

Он је додао да је јасно да постоје одређене структуре које себе формално називају невладиним, "али њима управљају центри утицаја споља, који контролишу одређене процесе".

- У тим процесима учествују многи људи чији су мотиви у суштини против Србије - рекао је Додик за "ТАСС".

Он је указао да предсједника Србије Александра Вучића и његову политику подржава већина бирача и да то признају практично сви.

- Ако би се избори одржали сада, они би показали да садашња власт, са Вучићем на челу, има подршку да настави свој рад. Међутим, постоји један моменат: ако ови кругови наставе да играју улогу која им је наметнута, по упутствима или самоиницијативно, сами избори постају бесмислени. Све би се поновило - навео је Додик.

Он је додао да је, истовремено, у току још један процес и да оно што није успјело да се постигне у Србији, покушавају да постигну у Републици Српској.

Додик је навео да је покренут процес против предсједника Републике Српске путем наметнутих неуставних судова, што се ради да би се дестабилизовала ситуација у земљи.

- Јасно је да је њихов погодан тренутак прошао. Неће успјети да остваре своје циљеве ни у Србији ни у Републици Српској. Могуће је да ће се наставити одређени облици дестабилизације, али ће Србија остати јака, заједно са Републиком Српском - закључио је Додик.