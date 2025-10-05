Logo

Додик: Британија, Њемачка и Француска желе "обојену револуцију" у Србији

05.10.2025

13:45

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да Велика Британија, Њемачка и Француска покушавају да изведу "обојену револуцију" у Србији, дестабилизују и распарчају земљу, али да ће Србија остати јака, заједно са Републиком Српском.

- Сада нико не искључује могућност да је у питању такозвана обојена револуција, наметнута споља - од Британаца, а вјерујем и Нијемаца и Француза са циљем слабљења Србије. Циљ није само дестабилизација земље, већ и фактички њено распарчавање, што би, наравно, ослабило и снагу српског народа на Балкану - рекао је Додик.

Он је додао да је јасно да постоје одређене структуре које себе формално називају невладиним, "али њима управљају центри утицаја споља, који контролишу одређене процесе".

- У тим процесима учествују многи људи чији су мотиви у суштини против Србије - рекао је Додик за "ТАСС".

Он је указао да предсједника Србије Александра Вучића и његову политику подржава већина бирача и да то признају практично сви.

- Ако би се избори одржали сада, они би показали да садашња власт, са Вучићем на челу, има подршку да настави свој рад. Међутим, постоји један моменат: ако ови кругови наставе да играју улогу која им је наметнута, по упутствима или самоиницијативно, сами избори постају бесмислени. Све би се поновило - навео је Додик.

Он је додао да је, истовремено, у току још један процес и да оно што није успјело да се постигне у Србији, покушавају да постигну у Републици Српској.

Додик је навео да је покренут процес против предсједника Републике Српске путем наметнутих неуставних судова, што се ради да би се дестабилизовала ситуација у земљи.

- Јасно је да је њихов погодан тренутак прошао. Неће успјети да остваре своје циљеве ни у Србији ни у Републици Српској. Могуће је да ће се наставити одређени облици дестабилизације, али ће Србија остати јака, заједно са Републиком Српском - закључио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

obojena revolucija

Srbija

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Огласио се Вучић: Никада у претходних 13 година нисам ово урадио

Србија

Огласио се Вучић: Никада у претходних 13 година нисам ово урадио

7 ч

0
Крај Слободана Милошевића: Дан који је промијенио Србију

Србија

Крај Слободана Милошевића: Дан који је промијенио Србију

10 ч

1
Регистрован 61 случај грознице Западног Нила

Србија

Регистрован 61 случај грознице Западног Нила

23 ч

0
Ухапшен Марко Бојковић!

Србија

Ухапшен Марко Бојковић!

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

18

17

Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

18

01

Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

17

59

"Путин вам се смије"

17

54

Пронађено тијело једног планинара у Словенији!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner