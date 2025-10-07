Logo

Додик: Република Српска стоји уз Израел и његово право да брани своју територију и свој народ

Извор:

АТВ

07.10.2025

08:31

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Прошле су двије године од терористичког напада и масакра у Израелу који је извршио Хамас. Након што сам лично посјетио кибуц Бери и свједочио трагедији, све што могу да кажем је да Република Српска стоји уз Израел и његово право да брани своју територију и свој народ, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

-Дијелимо наду да ће сви израелски таоци бити ослобођени и враћени кући. Подржавамо план мира предсједника Трампа и надамо се његовом скором усвајању - поручио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Хамас

Израел

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

Република Српска

Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

14 ч

0
Када ће бити формирано Одјељење за борбу против дезинформација и лажи?

Република Српска

Када ће бити формирано Одјељење за борбу против дезинформација и лажи?

14 ч

4
Први неспоразум у новом политичком покрету? Радојичић подржао Бланушу

Република Српска

Први неспоразум у новом политичком покрету? Радојичић подржао Бланушу

15 ч

2
Неупитна подршка Карану од свих коалиционих партнера

Република Српска

Неупитна подршка Карану од свих коалиционих партнера

15 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

10

00

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

09

58

СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима

09

49

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

09

45

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner