Додик: Република Српска стоји уз Израел и његово право да брани своју територију и свој народ

Прошле су двије године од терористичког напада и масакра у Израелу који је извршио Хамас. Након што сам лично посјетио кибуц Бери и свједочио трагедији, све што могу да кажем је да Република Српска стоји уз Израел и његово право да брани своју територију и свој народ, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
-Дијелимо наду да ће сви израелски таоци бити ослобођени и враћени кући. Подржавамо план мира предсједника Трампа и надамо се његовом скором усвајању - поручио је Додик.
➡️ It's been two years after the terrorist attack and massacre executed by Hamas in Israel. After I personally visited the Kibuc Beeri and witnessed the tragedy, all I can say is that the Republic of Srpska stands by Israel and its right to defend its territory and its people.… pic.twitter.com/4qJTB5EKe6— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 7, 2025
