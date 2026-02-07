Ухапшен возач који се спуштао низ степенице Тржнице, био пијан

Извор:
АТВ
07.02.2026
11:31
Коментари:0
Ухапшен је возач који се мерцедесом спуштао низ степенице бањалучке Тржнице. Како је саопштила полиција, алкотестирањем је утврђено да је био пијан.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе ноћас лице А.К. из Бањалуке, због почињених прекршаја из чланова 38. и 174. Закона о основама безбједности саобраћаја у БиХ.
"Ноћас око 02,40 часова пријављено је да се непознато лице управљајући путничким возилом марке „Mercedes“ спустило низ степенице у улици Иве Лоле Рибара у Бањалуци. Полицијски службеници су изашли на лице мјеста, гдје су затекли наведено лице и возило. На лицу мјеста извршен је увиђај, којом приликом је утврђено да су оштећена настала на степеницама и предметном возилу", саопштено је из полиције.
Бања Лука
Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице
Лице А.К. је подвргнуто испитивању на присуство алкохола, којом приликом је утврђено присуство од 2,19 g/kg алкохола у организму.
Након документовања предмета против лица А.К. ће бити покренут прекршајни поступак.
