Ухапшен возач који се спуштао низ степенице Тржнице, био пијан

Извор:

АТВ

07.02.2026

11:31

Фото: TOKTV

Ухапшен је возач који се мерцедесом спуштао низ степенице бањалучке Тржнице. Како је саопштила полиција, алкотестирањем је утврђено да је био пијан.

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе ноћас лице А.К. из Бањалуке, због почињених прекршаја из чланова 38. и 174. Закона о основама безбједности саобраћаја у БиХ.

"Ноћас око 02,40 часова пријављено је да се непознато лице управљајући путничким возилом марке „Mercedes“ спустило низ степенице у улици Иве Лоле Рибара у Бањалуци. Полицијски службеници су изашли на лице мјеста, гдје су затекли наведено лице и возило. На лицу мјеста извршен је увиђај, којом приликом је утврђено да су оштећена настала на степеницама и предметном возилу", саопштено је из полиције.

спуштање низ степенице

Бања Лука

Лице А.К. је подвргнуто испитивању на присуство алкохола, којом приликом је утврђено присуство од 2,19 g/kg алкохола у организму.

Након документовања предмета против лица А.К. ће бити покренут прекршајни поступак.

хапшење

Тржница Бањалука

automobilom niz stepenice

