Фонд ПИО: Достављати искључиво тражену документацију

07.02.2026

11:09

Fond PIO Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске позвао је осигуранике да у поступцима остваривања права достављају искључиво тражену документацију и истакао да достављање документације и личних података који нису тражени не доприноси унапређењу ефикасности и додатно усложњава поступак.

- Фонд поступке води у складу са прописима који уређују заштиту личних података, примјењујући начела законитости и минимизације података, односно обрађујући искључиво податке који су нужни за правилно и потпуно одлучивање - саопштено је из Фонда.

У саопштењу Фонд подсјећа подносиоце који захтјеве достављају путем поште да не прилажу копију личне карте нити било ког другог идентификационог документа, јер то није потребно за обраду захтјева.

- Лични подаци који нису неопходни за обраду захтјева морају бити уништени, те непотребно достављање документације ствара додатне административне трошкове - наводи се у саопштењу.

Фонд је позвао подносиоце захтјева да пажљиво прате упутства приликом подношења захтјева и да се, у случају нејасноћа, благовремено обрате надлежним организационим јединицама како би се поступак остваривања права спровео ефикасно, законито и уз пуну заштиту личних података.

Таг:

Fond PIO

