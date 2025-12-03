Logo
Амбасадор Берјан изабран за почасног професора престижног кинеског универзитета

Фото: Уступљена фотографија

Амбасадор Босне и Херцеговине (БиХ) у Кини, Синиша Берјан, изабран је за почасног професора престижног кинеског Ђангсу /Jiangsu/ универзитета из истоимене кинеске провинције, који се према свјетским ранг листама, сврстава међу 300 најбољих универзитета свијета.

Званична церемонија додјеле ове високе и међународно признате академске титуле одржана је у Амбасади БиХ у Пекингу, у присуству потпредсједника Ђангсу универзитета, проф. Шјаобо Дзоу /Xiaobo Zou/, и делегације ове угледне високошколске институције.

Амбасадор Берјан се захвалио на указаној части и истaкао је да ово признање, добијено као резултат дугогодишњег научноистраживачког рада и двогодишње сарадње са Универзитетом Ђангсу, није само његово лично достигнуће. Оно, како је нагласио, припада и његовим колегама са Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета у Бањој Луци, са којима је заједнички сарађивао на планирању и реализацији заједничких активности са кинеским партнерима.

Представници кинеског универзитета су навели да је ово признање још један у низу корака на повезивању, јачању и продубљивању сарадње кинеских универзитета са високошколским установама у Републици Српској и БиХ.

Обје стране су изразиле задовољство и због ранијег потписивања споразума о сарадњи овог Ђангсу универзитета са два јавна универзитета из Републике Српске, као и због одобрења првог заједничког пројекта те врсте од стране Министарства науке и технологије Кине. Ово министарство је званично подржало оснивање заједничке лабораторије за паметну пољопривредну технологију и опрему у оквиру Иницијативе „Појас и пут“. Лабораторија је планирана да буде успостављена у Источном Сарајеву и представља значајан корак у продубљивању научноистраживачке сарадње. Апликација за пројекат је успјешно реализована уз снажну подршку Амбасаде БиХ у Кини, што додатно наглашава значај и квалитет остварене сарадње.

Кинески Ђиангсу универзитет, основан давне 1902. године једна од најпрестижнијих научно-истраживачких институција у Кини и свијету. Више научних области овог универзитета — попут инжењеринга, материјалних наука, хемије и клиничке медицине — рангирано је међу један посто најбољих у свијету.

