Стевандић: Српска наставља да његује братске односе са Русијом

Аутор:АТВ
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је данас да Српска наставља да његује братске односе са Руском Федерацијом, истичући да таква политика добија све више разумијевања у свијету.
Стевандић се у Бањалуци састао са руском делегацијом коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко. Након састанка, први човјек Парламента Српске огласио се на друштвеној мрежи "Икс".
"Српска наставља да његује братске односе са Русијом, што нашом упорношћу добија све више разумијевања у свијету јер није усмјерено против било кога. Тежи, али једини исправан пут", написао је Стевандић.
Састанак са делегацијом Русије коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко.Српска наставља да његује братске односе са Русијом, што нашом упорношћу добија све више размумијевања у свијету јер није усмјерено против било кога. Тежи, али једини исправан пут. pic.twitter.com/bonFbIs9o7— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) April 21, 2026
Подсјећамо, делегације Републике Српске и Руске Федерације претходно су одржале састанак у Влади Српске, након чега су заједно посјетили Храм Преображења Господњег у Бањалуци.
