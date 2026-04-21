Logo
Large banner

Стевандић: Српска наставља да његује братске односе са Русијом

Аутор:

АТВ
21.04.2026 18:00

Коментари:

1
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је данас да Српска наставља да његује братске односе са Руском Федерацијом, истичући да таква политика добија све више разумијевања у свијету.

Стевандић се у Бањалуци састао са руском делегацијом коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко. Након састанка, први човјек Парламента Српске огласио се на друштвеној мрежи "Икс".

"Српска наставља да његује братске односе са Русијом, што нашом упорношћу добија све више разумијевања у свијету јер није усмјерено против било кога. Тежи, али једини исправан пут", написао је Стевандић.

Подсјећамо, делегације Републике Српске и Руске Федерације претходно су одржале састанак у Влади Српске, након чега су заједно посјетили Храм Преображења Господњег у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

19

55

Дерби у Мостару: Борац гостује Зрињском

19

46

Форум о геополитичким дешавањима: Српска неће дозволити да јој Запад намеће статус

19

44

Како је ОХР утицао на увођење изборних технологија и ко је нудио мито?

19

22

Посјета руске делегације - наставак сарадње и блиских односа братских народа

19

08

Грађани Српске уз генерала: Ово је нехумано, пустите га да се лијечи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner