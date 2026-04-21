Отворила се земља и "прогутала" кобилу тешку пола тоне

Аутор:АТВ
Коментари:0
У мјесту Марија Магдалена код Загреба, у неприступачној шуми, кобила тешка више од пола тоне пропала је у тро-метарску јаму док ју је власник јахао, након чега су је ватрогасци уз помоћ мјештана и багера, након сат и по захтјевне акције успјели извући готово неповријеђену.
"Кад смо добили дојаву да је кобила пала у јаму, мислили смо да нас неко зеза. Власник и она су јахали кроз шуму кад је испод ње пропала земља, а они у јаму. Власник је испузао, али је требало коња тежег од пола тоне извући ван. Срећом, била је јако добра и смирена, присутност власника је помогла", говори Стјепан Михок (30) замјеник заповједника ДВД-а Марија Магдалена.
Свијет
Убиство у Њемачкој: Србин погођен самостријелом
Они су у суботу, 18. априла, у 14.40 сати запримили дојаву и на терен изашли са седам ватрогасаца.
"Терен је био неприступачан и нисмо могли доћи ближе с возилом. Ради се о јами, рупи дубине три метра. Кренули смо копати око ње лопатама и оним што смо имали. Дошао је човјек с малим багером који је успио проћи терен и помогао нам је копати. Неколико пута смо кобили дали воде, а пред крај нам је већ и она сама помагала. За сат и пол је била вани", препричава Михок који је са колегама коња извукао готово неповријеђеног, преноси 24сата.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
55
19
46
19
44
19
22
19
08
Тренутно на програму