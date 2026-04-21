Logo
Large banner

Отворила се земља и "прогутала" кобилу тешку пола тоне

Аутор:

АТВ
21.04.2026 17:42

Коментари:

0
Кобила тешка пола тоне пропала у земљу у Загорју
Фото: Printscreen/Instagram/dvdmarijamagdalena

У мјесту Марија Магдалена код Загреба, у неприступачној шуми, кобила тешка више од пола тоне пропала је у тро-метарску јаму док ју је власник јахао, након чега су је ватрогасци уз помоћ мјештана и багера, након сат и по захтјевне акције успјели извући готово неповријеђену.

"Кад смо добили дојаву да је кобила пала у јаму, мислили смо да нас неко зеза. Власник и она су јахали кроз шуму кад је испод ње пропала земља, а они у јаму. Власник је испузао, али је требало коња тежег од пола тоне извући ван. Срећом, била је јако добра и смирена, присутност власника је помогла", говори Стјепан Михок (30) замјеник заповједника ДВД-а Марија Магдалена.

Најновија вијест

Они су у суботу, 18. априла, у 14.40 сати запримили дојаву и на терен изашли са седам ватрогасаца.

"Терен је био неприступачан и нисмо могли доћи ближе с возилом. Ради се о јами, рупи дубине три метра. Кренули смо копати око ње лопатама и оним што смо имали. Дошао је човјек с малим багером који је успио проћи терен и помогао нам је копати. Неколико пута смо кобили дали воде, а пред крај нам је већ и она сама помагала. За сат и пол је била вани", препричава Михок који је са колегама коња извукао готово неповријеђеног, преноси 24сата.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кобила

Загреб

Земља

рупа

Ватрогасци

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

19

55

Дерби у Мостару: Борац гостује Зрињском

19

46

Форум о геополитичким дешавањима: Српска неће дозволити да јој Запад намеће статус

19

44

Како је ОХР намјештао изборне технологије и ко је нудио мито?

19

22

Посјета руске делегације - наставак сарадње и блиских односа братских народа

19

08

Грађани Српске уз генерала: Ово је нехумано, пустите га да се лијечи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner