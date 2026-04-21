Грађани Српске уз генерала: Ово је нехумано, пустите га да се лијечи

Аутор:

АТВ
21.04.2026 19:08

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Информације о здравственом стању Ратка Младића прате и грађани Републике Српске.

Ево шта поручују.

Бањалука: То није људски

„То није људски, да му нису дозволили раније да дођу да га лијече и да га пусте кући. Нормално, он не може ништа направити, побјећи или да би се нешто десило, као што се они правдају побјегао би или шта ја знам шта све. Међутим, он све гаранције има од стране Србије и од стране владе, али су они за то да он тамо остане и да тамо највјероватније и умре”, „Требали би га пустити да се овде код нас лијечи, у Београду на примјер. Требали су и раније, много раније, слушам сина његовог како прича, баш је у тешком стању”, „Мислим да са неке људске стране, ако је човјек тешко болестан и ако је имао удар, мимо свих неких других околности, требало би да се човјек лијечи и дозволити му нормално лијечење. Мислим да би исправно било да га наши доктори прегледају и дају нашу дијагнозу о даљем лијечењу”, казали су Бањалучани.

Требиње: То је наш херој

„Па страшан коментар, ту нема шта причати. Он је заслужио да дође и ми за њега стојимо, он је наш командант био”, „Па то је наш херој и све требамо учинити да га спасимо. Пусти ове судове, знамо све како је ишло, шта је ишло. Он је само бранио себе и свој народ и ништа више немам о њему рећи. То је херој који ће остати за вијеке вијекова”, „Да су хтјели да га ослободе... лежи човјек, није ни крив ни дужан, а теже да га униште било како”, навели су грађани Требиња.

Бијељина: Ратко Младић није заслужио никакав затвор

„То ја знам од 92. да је то тако, разумијеш. Као Србин, као све, то је..како да ти кажем - намјештаљка”, „Третман Ратку Младићу је одавно лош. Ратко Младић је на Уставу потписао да ће бранити државу, то је његова дужност била, није он ништа крив. Ратко Младић није заслужио никакав затвор, а третман на Западу нормално, хоће да га убију. То је одавно тако, само он се бори, а дани продужетка су дани муке, то је чист фашизам”, „Ма не заслужује, Европа се окренула против Срба, сви су се окренули против Срба, али побиједићемо, издржаћемо”, казали су грађани Бијељине.

Теслић: Дај Боже да га пусте

„Дај Боже да га пусте, ја се надам да ће га пустити”, „Ја сам сигурна да га пустити неће. Читала сам о томе како су они заузели став, неће га сигурно пустити”, поручили су из Теслића.

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

Република Српска

Хаг

