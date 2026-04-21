Јокић није "одбранио" домаћи терен, Минесота славила у другом мечу

21.04.2026 07:35

Никола Јокић са лоптом док га Руди Гобер покушава изблокирати
Фото: Tanjug / AP / Jack Dempsey

Никола Јокић и Денвер поражени су на свом терену у другом мечу плеј-офа НБА лиге од Минесоте, резултатом 119:114.

Денвер је сјајно почео меч те су имали чак 14 поена предности након прве дионице (39:25). Ипак, гости предвођени Ентони Едвардсом су одговорили истом мјером у другом дијелу те се на полувријеме неријешеним резултатом 64:64.

У другом полувремену је виђена резултатска клацкалица, а ниједна екипа није могла да направи значајнију предност.

На крају је Минесота имала више концентрације, те из Денвере иду са "брејком".

Едвардс је предводио госте са 30 поена, а Рендл је додао 26.

Мареј је био најефикаснији у екипи Денвера са 30 поена, док је Јокић додао 26 уз 15 скокова и 8 асистенција.

Прочитајте више

Званично: Никола Јокић у конкуренцији за МВП награду!

Кошарка

Званично: Никола Јокић у конкуренцији за МВП награду!

1 д

0
Центар Минесота Тимбервулвса, Наз Рид, десно, добија фаул док центар Денвер Нагетса, Никола Јокић, шаље лопту у другом полувремену прве утакмице плеј-офа НБА лиге, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Кукавички гурнуо Јокића с леђа: Србин "одлетио" у публику послије прљавог потеза

1 д

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Јокићев трипл-дабл и 30 поена Марија за вођство Денвера против Минесоте у плеј-офу

2 д

0
Никола Јокић

Кошарка

Јокић добио награде за историјски подвиг

4 д

0

Више из рубрике

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Јокић ушао у финале

1 д

0
Званично: Никола Јокић у конкуренцији за МВП награду!

Кошарка

Званично: Никола Јокић у конкуренцији за МВП награду!

1 д

0
Кошаркаши Партизана и Црвене звезде на вјечитом дербију

Кошарка

Нови дерби и нова побједа Партизана

1 д

0
Пораз Игокее од Цедевита Олимпије, познато с које позиције улазе у плеј-ин

Кошарка

Пораз Игокее од Цедевита Олимпије, познато с које позиције улазе у плеј-ин

1 д

0

