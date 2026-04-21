Јокић није "одбранио" домаћи терен, Минесота славила у другом мечу

Никола Јокић и Денвер поражени су на свом терену у другом мечу плеј-офа НБА лиге од Минесоте, резултатом 119:114.
Денвер је сјајно почео меч те су имали чак 14 поена предности након прве дионице (39:25). Ипак, гости предвођени Ентони Едвардсом су одговорили истом мјером у другом дијелу те се на полувријеме неријешеним резултатом 64:64.
У другом полувремену је виђена резултатска клацкалица, а ниједна екипа није могла да направи значајнију предност.
На крају је Минесота имала више концентрације, те из Денвере иду са "брејком".
Едвардс је предводио госте са 30 поена, а Рендл је додао 26.
Мареј је био најефикаснији у екипи Денвера са 30 поена, док је Јокић додао 26 уз 15 скокова и 8 асистенција.
