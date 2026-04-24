Ужас: Дијете страдало након што се отргло мајци и излетјело на пут

АТВ
24.04.2026 08:05

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Трогодишње дијете из Подгорице подлегло је синоћ повредама задобијеним у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила око 21 час у Сутомору, сазнаје Барски портал.

Према првим незваничним информацијама дијете, рођено 2022. године, у једном тренутку је истрчало на магистралу након што се приликом изласка из аутобуса истргло из руку своје мајке, након чега је дошло до удара возила.

Након несреће дијете је хитно транспортовано ради указивања љекарске помоћи, али је, нажалост, подлегло тешким повредама.

Због увиђаја и интервенције надлежних служби, саобраћај на магистралном путу Сутоморе - Петровац био је блокиран.

Једна од најопаснијих саобраћајних тачака

Мјесто на којем се несрећа догодила годинама важи за једну од најопаснијих саобраћајних тачака у овом дијелу приморја. Мјештани су и раније указивали да је ријеч о "црној тачки", на којој је до сада забиљежен велики број удеса, повријеђених и страдалих особа.

Очекује се више званичних информација након окончања истраге.

Прочитајте више

Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Друштво

Због бициклистичке трке привремена обустава саобраћаја од Братунца до Власенице

2 ч

0
Вук

Свијет

Пронађено 18 мртвих вукова, сумња се на тровање

2 ч

0
Друштвене мреже

Занимљивости

Још једна европска земља планира забранити друштвене мреже млађим од 16 година

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трампа питали да ли би користио нуклеарно оружје: "Глупо питање"

2 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Малољетник (13) послао лажну дојаву о бомби у основној школи

12 ч

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Регион

Радник погинуо на градилишту: Пао са објекта у изградњи

12 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Држављанин БиХ дивљао на ауто-путу у Хрватској: Добио казну на лицу мјеста

14 ч

0
Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Регион

Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

16 ч

0

  • Најновије

10

04

Механизам у Хагу: У случају Младића донијети судску одлуку на основу посебних околности случаја

09

41

Предат захтјев за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији

09

25

Општина у Српској финансира матурске прославе

09

17

Старински сок је хит за мршављење: Пијте га сваког дана да бисте убрзали метаболизам

09

13

Трамп планира да позове Путина на самит у Мајамију

