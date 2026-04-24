Ужас: Дијете страдало након што се отргло мајци и излетјело на пут

Трогодишње дијете из Подгорице подлегло је синоћ повредама задобијеним у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила око 21 час у Сутомору, сазнаје Барски портал.
Према првим незваничним информацијама дијете, рођено 2022. године, у једном тренутку је истрчало на магистралу након што се приликом изласка из аутобуса истргло из руку своје мајке, након чега је дошло до удара возила.
Након несреће дијете је хитно транспортовано ради указивања љекарске помоћи, али је, нажалост, подлегло тешким повредама.
Због увиђаја и интервенције надлежних служби, саобраћај на магистралном путу Сутоморе - Петровац био је блокиран.
Мјесто на којем се несрећа догодила годинама важи за једну од најопаснијих саобраћајних тачака у овом дијелу приморја. Мјештани су и раније указивали да је ријеч о "црној тачки", на којој је до сада забиљежен велики број удеса, повријеђених и страдалих особа.
Очекује се више званичних информација након окончања истраге.
