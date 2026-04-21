Прве ријечи Саше Обрадовића послије Звездиног краха и краја у Евролиги

Кошаркаши Црвене звезде Меридианбет поражени су на гостовању Барселони у утакмици плеј-ина (80:72), чиме су окончали свој наступ у Евролиги ове сезоне.
Након утакмице је изјаву дао Саша Обрадовић, тренер српског тима.
Другу годину у низу, Звезда је стала на истој препреци, у првом колу плеј-ина.
Нису црвено-бијели дјеловали спремно за овакву утакмицу, од почетка су били у минусу, а на крају је Барселона без муке срушила српски тим и продужила своје снове о пласману даље.
"Бољи тим је прошао даље у следећу рунду. Заслужили су ово, били су бољи, знају боље од нас како да играју овакве утакмице. Могу само да им честитам", рекао је тренер Црвене звезде Саша Обрадовић.
У петак ће Барселона гостовати Монаку, а побједник тог окршаја ће у четвртфинале на мегдан Олимпијакосу, преноси Спортал.
