Прве ријечи Саше Обрадовића послије Звездиног краха и краја у Евролиги

21.04.2026 22:59

тренер Црвене звезде Саша Обрадовић
Фото: Tanjug/Jadranka Ilić

Кошаркаши Црвене звезде Меридианбет поражени су на гостовању Барселони у утакмици плеј-ина (80:72), чиме су окончали свој наступ у Евролиги ове сезоне.

Након утакмице је изјаву дао Саша Обрадовић, тренер српског тима.

Другу годину у низу, Звезда је стала на истој препреци, у првом колу плеј-ина.

Нису црвено-бијели дјеловали спремно за овакву утакмицу, од почетка су били у минусу, а на крају је Барселона без муке срушила српски тим и продужила своје снове о пласману даље.

Након утакмице је своје прве импресије изнео Саша Обрадовић, тренер црвено-бијелих, који је честитао Блауграни на побједи и проласку у наредну фазу.

"Бољи тим је прошао даље у следећу рунду. Заслужили су ово, били су бољи, знају боље од нас како да играју овакве утакмице. Могу само да им честитам", рекао је тренер Црвене звезде Саша Обрадовић.

У петак ће Барселона гостовати Монаку, а побједник тог окршаја ће у четвртфинале на мегдан Олимпијакосу, преноси Спортал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Иран донио коначну одлуку, не долази на преговоре у Пакистан

2 ч

0
Поврће пасуљ краставац парадајз

Здравље

Ово поврће многи једу сирово, а прави хаос у стомаку

2 ч

0
Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

Кошарка

Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

2 ч

0
Трамп продужио примирје са Ираном

Свијет

Трамп продужио примирје са Ираном

2 ч

0

Више из рубрике

Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

Кошарка

Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

2 ч

0
Панатинаикос преживио драму и заказао окршај са Валенсијом

Кошарка

Панатинаикос преживио драму и заказао окршај са Валенсијом

3 ч

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) хвата лопту од центра Минесота Тимбервулвса Рудија Гобера (27) током другог полувремена друге утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге у понедељак, 20. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Гобер "закључао" Јокића: "Није први пут да ме не поштују"

14 ч

0
Никола Јокић са лоптом док га Руди Гобер покушава изблокирати

Кошарка

Јокић није "одбранио" домаћи терен, Минесота славила у другом мечу

17 ч

0

