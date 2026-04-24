Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

Партизану је укинута суспензија БАТ-а због неисплаћених дуговања Кевину Пантеру, што се види на званичном сајту Фибе.
Имали су црно-бијели забрану регистровања нових играча, с обзиром на то да је бивши капитен Партизана добио спор, према коме му припада 200.000 евра.
То значи да ће љетњи прелазни рок који је пред нама бити у стању да буде обављен без икаквих проблема. Са екипом се већ повезују неки играчи, а на помолу је и први званичан прелазак - и то једног од најбољих играча овогодишњег издања Еврокупа Кајл Олмен.
Партизан се већ неко вријеме бори са овим проблемом, а све је почело судском тужбом од стране актуелног играча Барселоне, коју је и добио.
Ради се о томе да Партизан није исплатио новац за порез на лични годишњи доходак којег је Кевин Пантер требало да плати у Америци. Клуб је сматрао да није био дужан да исплати новац за тај порез, али је суд у Швајцарској пресудио другачије.
Клуб је у међувремену био приморан да плати суму од 200 хиљада евра, а такође су се и жалили Савезном суду чију пресуду и даље чекају, у нади да ће моћи да врате поменути новац.
