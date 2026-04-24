Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

24.04.2026 13:50

Партизану је укинута суспензија БАТ-а због неисплаћених дуговања Кевину Пантеру, што се види на званичном сајту Фибе.

Имали су црно-бијели забрану регистровања нових играча, с обзиром на то да је бивши капитен Партизана добио спор, према коме му припада 200.000 евра.

То значи да ће љетњи прелазни рок који је пред нама бити у стању да буде обављен без икаквих проблема. Са екипом се већ повезују неки играчи, а на помолу је и први званичан прелазак - и то једног од најбољих играча овогодишњег издања Еврокупа Кајл Олмен.

Партизан се већ неко вријеме бори са овим проблемом, а све је почело судском тужбом од стране актуелног играча Барселоне, коју је и добио.

Ради се о томе да Партизан није исплатио новац за порез на лични годишњи доходак којег је Кевин Пантер требало да плати у Америци. Клуб је сматрао да није био дужан да исплати новац за тај порез, али је суд у Швајцарској пресудио другачије.

Клуб је у међувремену био приморан да плати суму од 200 хиљада евра, а такође су се и жалили Савезном суду чију пресуду и даље чекају, у нади да ће моћи да врате поменути новац.

КК Партизан

Суспендован КК Партизан

Кевин Пантер

кошарка

Прочитајте више

Суспендован КК Партизан?

Кошарка

Суспендован КК Партизан?

1 седм

0
Жофри Ловерњ опет "црно-бијели": Бивши капитен се вратио у Партизан

Кошарка

Жофри Ловерњ опет "црно-бијели": Бивши капитен се вратио у Партизан

1 седм

0
Партизан одбијен – нема лиценце за Европу?

Фудбал

Партизан одбијен – нема лиценце за Европу?

3 д

0
Кошаркаши Партизана и Црвене звезде на вјечитом дербију

Кошарка

Нови дерби и нова побједа Партизана

4 д

0

Више из рубрике

Тарик Хреља кошаркаш

Кошарка

Тарик Хреља нови играч КК Мега

3 ч

0
Никола Јокић напада обруч против Рендла и Гобера

Кошарка

Вукови појели Денвер: Јокић постигао 27 поена, а одиграо један од најлошијих мечева у каријери

7 ч

0
Виктор Вембањама лежи на паркету након што је ударио главом о под на мечу против Портланда

Кошарка

Стравичан пад Вембањаме! Језива сцена у другој утакмици НБА плеј-офа

2 д

0
тренер Црвене звезде Саша Обрадовић

Кошарка

Прве ријечи Саше Обрадовића послије Звездиног краха и краја у Евролиги

2 д

0

