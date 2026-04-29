Стижу ли се увести нове изборне технологије до 4. октобра?

Аутор:Кристина Секерез
158 дана је до избора, а нових изборних технологија ни на видику. Тешко да ће се и стићи увести до 4. октобра.
Све и да се данас потпише уговор о набавци робе и без обзира на рок испоруке у понуди "Смартматика" од 139 дана, односно за 41 дан краћи од онога у тендерској документацији, вријеме не иде у корист Централној изборној комисији БиХ.
Увелико се касни са свим. Едукације тима за управљање пројектом у ЦИК-у и тренера о процесу увођења и кориштења технологија требало је досад да су завршене. Увелико је требало да се ради и на едукацији особља за кориштење интегрисаног система. Исто је по питању инсталације и конфигурације софтверских рјешења, те свеобухватним тестирањем. То даље одлаже и све остале планове активности у изборној години.
Када се на то дода и одржавање, евентуална поправка и замјена уређаја, а добављач је без поуздане адресе и телефона у БиХ - у најави је хаос. Могло би бити много горе него што је сада, оцјена је Александра Радете.
"Ја мислим да је из свега овога немогуће све то урадити, поготово ако немамо поузданог партнера, ту не говорим само о ЦИК-у, него говорим о идеји, свему, превасходно извођачу који ће бити задужен и одговарати да све оно што су поставили оне уређаје, да ће то у најмању руку функционисати и да се може у кратком року то све замијенити ако нешто није уреду", каже Александар Радета, члан Републичке изборне комисије.
Нема ни одговора Канцеларије за разматрање жалби БиХ о одлуци по жалбама компанија „Планет софт“ Бањалука и „Провис“ Бијељина. Оно што је досад званично познато оставља могућност и да се пређе рок за расписивање избора, а то су први дани маја.
"Видљиво да још Канцеларија за разматрање жалби није ни о жалбама, нити ће ускоро да рјешава на одлуку о избору добављача опреме за изборе, што у овом случају цијели изборни процес чини или немогућим или неозбиљним", каже Бранко Петрић, бивши члан и предсједник ЦИК-а БиХ
„У овом случају Канцеларија за жалбе морала да ради по хитном поступку. Има довољно стручних људи, који могу одлучивати о жалби, гдје се ради о једном посебном поступку, у питању су употреба нових технологија, да ли ће они то урадити ја не знам, требали би, али они морају завршити читав поступак до дана када ће ЦИК донијети одлуку о одржавању избора", рекао је Вехид Шехић, бивши члан и предсједник ЦИК-а БиХ.
4. мај је задњи дан када све то мора да се заврши да би се могли расписати избори. Засад све то личи на припрему велике пљачке и преваре, оцјена је појединих стручњака. И из ЦИК-а данас без одговора на наше позиве, ваљда заборављају да управљају новцем грађана БиХ. Можда и осиљени међународним фактором, за шта смо чули оптужбе на њихов рачун. ЦИК је лани средином новембра расписала тендер за набавку система за биометријску идентификацију бирача. Првобитна процјена је била на 87,9 милиона КМ са ПДВ-ом.
Након жалбе америчке компаније "Смартматик" вриједност је скочила за скоро 10 милиона КМ (97,3 милиона).
