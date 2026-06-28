Русија забранила извоз бензина

Руски предсједник Владимир Путин објавио је увођење хитне, потпуне забране извоза бензина и авионског керозина, док се истовремено разматра и забрана извоза дизел горива.

Ову драматичну одлуку Путин је саопштио током састанка са државним и војним руководством који је директно преносила руска државна телевизија.

- У интересу домаћих потрошача привремено је уведена потпуна забрана извоза бензина и авионског керозина. Разматра се потреба увођења потпуне забране извоза и дизел горива. Знам да ћемо сада расправљати, могу се појавити питања о могућем гомилању залиха, али зато смо се и окупили како бисмо спријечили све потезе који нам заправо нису потребни. Не треба сами себи да стварамо додатне проблеме. О тим питањима ћемо разговарати - изјавио је Путин пред војним и политичким врхом, преноси Мондо.

Иако је Москва мјесецима покушавала да умањи економске посљедице рата, јасно је да је ова радикална мјера директна посљедица интензивне украјинске кампање напада дроновима на руска енергетска постројења.

Кијев је посљедњих мјесеци значајно погодио руске капацитете за прераду нафте, циљајући кључне објекте стотинама километара иза линије фронта, што је изазвало ланчану реакцију и озбиљне несташице горива широм земље.

Само у протеклих неколико дана ван функције су остала важна енергетска постројења. Рафинерија НОРСИ у оквиру компаније Лукоил, која је четврта највећа у Русији и други највећи произвођач бензина у земљи, потпуно је обуставила рад након снажног удара дроновима.

Истовремено, процјењује се да велика рафинерија у Москви, која је претрпјела велике пожаре након поновљених напада, неће моћи да обнови производњу прије краја године, што је створило велики проблем у снабдијевању главног града и околних области.

У посљедња 24 часа украјинске снаге дугог домета погодиле су рафинерију Славјанск у Краснодарском крају, као и велико нафтно постројење у Јарославској области, удаљено око 700 километара од украјинске границе.