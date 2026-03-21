Пукло између СДС-а и ДНС-а: Гацко добија нову већину?

АТВ

21.03.2026

13:47

Гацко би ускоро могло да добије нову скупштинску већину, након што су се појавиле озбиљне несугласице између СДС-а и ДНС-а. Раније трзавице између двије партије, чији одборници чине већину у овој локалној заједници, додатно је подгријао и позив ОО ДНС странкама које чине већину на републичком нивоу.

Позив је упућен одборницима СНСД-а и клуба СПС-Демос-Прва СДС, а састанак би требало да се одржи у понедјељак, 23. марта.

Како се наводи у позиву, "теме су утврђивање платформе заједничког дјеловања за октобарске изборе и подршка кандидатима СНСД-а за инокосне функције, те усаглашавање Споразума о заједничком дјеловању у Скупштини општине Гацко.

Огласио се СДС

Огласили су се и из ОО Српске демократске странке Гацко, из којег истичу да су већ раније потврдили да не постоји сарадња СДС-а и ДНС-а.

"Поводом јучерашње објаве појединих портала у Републици Српској како ДНС преиспитује скупштинску већину у Гацку те да је позвао на састанак СНСД и СПС-Горана Селака, желимо још једном да нагласимо да је 15. фебруара СДС званично упозорио да ће раскинути коалицију уколико ДНС без коалиционог договора крене са запошљавањем својих чланова по јавним установама мимо усвојеног буџета општине Гацко.

Имајући у виду да се локални ДНС оглушио о Закључке Општинског одбора СДС-а и самовољно кренуо, у како смо га тада назвали, „стампедо запошљавање“, од тог момента сарадња СДС-а и ДНС-а не постоји, што је СДС још једном потврдио на наредној сједници Општинског одбора", наводе из СДС-а.

Они кажу да је јавност Гацка упозната да је "СДС раскинуо коалицију са ДНС из наведених разлога али је очигледно да постоје покушаји да се ван Гацка, а широј јавности у Републици Српској креира слика како ДНС преиспитује коалицију са Српском демократском странком што свакако није тачно".

