Леброн Џејмс долази у Денвер код Николе Јокића!?

31.03.2026 22:27

Леброн Џејмс напушта Лејкерсе, а како Американци најављују његов следећи тим могао би да буде Денвер! Никола Јокић тако би добио огромно појачање у тиму, уз које би и навијачи могли да се надају новом прстену и титули.

Наиме, како су објавили на ЕСПН-а, Денвер је један од шест тимова у који би могао да оде један од најбољих кошаркаша свих времена, преноси Телеграф.

Уз то, многи познаваоци прилика у НБА лиги истичу да је ова опција све извесније.

"Ко је једини играч у лиги који може да парира Џејмсу по кошаркашкој интелигенцији? Иди тамо и играј са њим", истакао је један од челника клубова са Запада. јасно мислио је на српског центра.

Оно што је посебно занимљиво, Леброн Џејмс је и 2018. године био на мети тима из Колорада, али тада до договора није дошло.

Остаје да се види да ли ће Леброн и Јокић у будућности заиграти у истом тиму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

