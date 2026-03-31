Леброн Џејмс долази у Денвер код Николе Јокића!?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Леброн Џејмс напушта Лејкерсе, а како Американци најављују његов следећи тим могао би да буде Денвер! Никола Јокић тако би добио огромно појачање у тиму, уз које би и навијачи могли да се надају новом прстену и титули.
Наиме, како су објавили на ЕСПН-а, Денвер је један од шест тимова у који би могао да оде један од најбољих кошаркаша свих времена, преноси Телеграф.
Уз то, многи познаваоци прилика у НБА лиги истичу да је ова опција све извесније.
"Ко је једини играч у лиги који може да парира Џејмсу по кошаркашкој интелигенцији? Иди тамо и играј са њим", истакао је један од челника клубова са Запада. јасно мислио је на српског центра.
Nuggets are 1 of 6 teams that 𝑰𝑵𝑺𝑰𝑫𝑬𝑹𝑺 think could emerge this summer as an option for LeBron James— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) March 31, 2026
"One intriguing option floated to ESPN by multiple sources was Denver, where teaming up with three-time MVP Nikola Jokic would make for some awfully entertaining hoops." pic.twitter.com/Ge4QAnxtiL
Оно што је посебно занимљиво, Леброн Џејмс је и 2018. године био на мети тима из Колорада, али тада до договора није дошло.
Остаје да се види да ли ће Леброн и Јокић у будућности заиграти у истом тиму.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму