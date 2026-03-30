Logo
Large banner

Јокић играч седмице Западне конференције

Извор:

СРНА

30.03.2026 22:22

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Српски кошаркаш Никола Јокић, који игра за "Денвер нагетсе", проглашен је играчем седмице Западне конференције по 20. пут у каријери, објављено је вечерас на страници НБА.

НБА је објавила да је центар "Денвер Нагетса" проглашен за играча седмице за утакмице одигране током протекле седмице.

Јокић је освојио награду трећи пут ове сезоне.

Током прошле недјеље, просјечно је биљежио 26,0 поена, 17,0 скокова и 14,0 асистенција, уз проценат шута из игре од 56,3 одсто и 43,8 одсто за три лопте.

Његове четири утакмице са најмање 20 поена, 15 скокова и 15 асистенција изједначују га са другим највећим бројем таквих учинка у једној сезони у историји лиге.

Тренутно је први у НБА лиги по асистенцијама по утакмици, први по скоковима по утакмици, осми по броју поена по утакмици и девети по проценту шута из игре.

Јокић има 31 трипл-дабл, што је највише у лиги, и други је у НБА лиги са 51 дабл-даблом.

Налази се на 15 трипл-дабл утакмица од тога да престигне Расела Вестбрука по броју трипл-дабл поена у историји НБА лиге /195/.

Подијели:

Таг :

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner