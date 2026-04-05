Сахрањени свештеник и попадија: Дан жалости у Дервенти и Броду

Аутор:Биљана Стокић
Пусте улице Дервенте и Брода. Туга је све оковала. Тамо је Дан жалости због погибије свештеника Ненада Митрића и његове супруге Недељке у тешкој саобраћајној несрећи.
Сахрањени су данас у Лијешћу. Њихови суграђани још су у шоку и невјерици. Кажу, не памте већу трагедију.
"Није велика, то је највећа до сада трагедија.Могу рећи искрено страшно узнемирило. Ја лично када сам ујутро устао и сазнао ријетко када сам се тако лоше осјећао. Најискреније. Страшно, баш страшно".
"Нисам их познавала али сам чула о њима све најбоље. За наш крај у овој новој 26 толико трагедија је било, младих живота у саобраћају је било доста".
"Кад сам чуо ту вијест, не знам како је могуће да се тако нешто догоди. Необјашњиво је. Искрено да кажем тешко је ријечима описати тугу коју би подијелио са свима који исто осјећају".
Свештеник и попадија погинули су 2. априла. До тешке саобраћајне несреће дошло је на магистралном путу у Новом Селу код Брода у директном судару опел корсе, коју је возио свештеник, и теретног возила. У аутомобилу је било и троје малољетне дјеце Митрића. Они су сада стабилно, али и даље у болници под сталним љекарским надзором.
"Дефинитивно нас је све узнемирило, огромна је трагедија. Посебно што дјеца остају тако мала и ко ће се сад бринути о њима. Ми вјерујем ода ће добити праву љубав. Али наравно ненадокнадив губитник за село Појезна гдје је службовао и цијели град наш".
"Прије свега ради дјеце ми је жао. Остај усада сирочади. Жао ми је. Надам се да ће се неко о њима побринути".
За троје дјеце свештеника и попадије покренуте су бројне хуманитарне акције. Протонамјесник Ненад Митрић на парохију у Појезни код Дервенте постављен је прије четири године. У Храму светог кнеза Лазара у том селу данас је служено опијело. Свештеник је рођен у избјеглиштву 1993. године, а његови родитељи су из Лијешћа код Брода гдје је и сахрањен. Иако је у Појезни службовао кратко, са народом је урадио много. У Појезни кажу свештеника и попадију памтиће као ријетко скромне и добре људе, чисте душе и срца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д6
Друштво
1 д13
Друштво
14 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
18 ч4
