Хаос на границама! Гужве не јењавају

Појачан је излаз путничких возила на граничним прелазима Градишка, Козарска Дубица и Велика Кладуша, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања за сада нису дужа од 30 минута.
Данас се очекују гужве на западу, сјеверозападу и сјеверу, па из АМС савјетују да возачи пратите њихове камере и информишу се о дужини чекања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Временски услови су повољни и саобраћај се одвија по претежно сувим коловозима, а фреквенција возила појачана.
Из АМС скрећу пажњу на мотоциклисте и савјетују поштовање саобраћајних прописа, преноси Срна.
