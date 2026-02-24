Зељковић одржао предавање Станивуковићу у Скупштини Бањалуке

Извор:
АТВ
24.02.2026
13:10
Коментари:2
Сједница Скупштине града Бањалука добила је оштру динамику када је одборник СНСД-а Богољуб Зељковић упутио дуго и аргументовано излагање градоначелнику Драшку Станивуковићу.
У свом обраћању, Зељковић је инсистирао на транспарентности у трошењу новца и подсјетио да град у претходним годинама није имао подршку Скупштине за кредитна задужења, што је довело до смањења дугова.
Он је нагласио да је апсурдно хвалити градску администрацију само зато што редовно враћа кредите, упоређујући то са захваљивањем радницима што примају плату. „Кредити могу бити развојна шанса, али морамо знати на шта је новац потрошен. Ако је био предвиђен за мост у Доцу, зашто мост није урађен?“ упитао је Зељковић.
У наставку је подсјетио да је Влада Републике Српске преузела финансирање моста у Чесми и бројних кружних раскрсница, те да је подржала изградњу вртића и школе на Паприковцу. Критиковао је стање јавног превоза, називајући га „катастрофалним“, и додао да милиони субвенција одлазе превозницима који не улажу у возни парк.
Екотоплану је означио као „велики промашај“.
Зељковић је нагласио да СНСД води „одговорну, патриотску и развојну политику“ коју грађани препознају, те поручио Станивуковићу да мора поштовати вољу грађана који су изабрали СНСД као скупштинску већину. „Ми смо спремни да радимо и сарађујемо, али морамо обновити повјерење и заједно дефинисати приоритетне пројекте,“ рекао је он.
Посебно је апострофирао проблеме са хигијеном града, клизиштима и путевима, као и питање кредита ИРБ-а за топлану, тражећи од градоначелника да појасни да ли су обавезе по том основу измирене.
Зељковићево излагање било је више од критике – било је то политичко предавање градоначелнику, у којем је СНСД-ов одборник јасно ставио до знања да без транспарентности, сарадње и поштовања институција нема развоја Бањалуке. Овим наступом, он је показао да ће већина у Скупштини инсистирати на контролисању градске администрације и да ће сваки корак градоначелника бити под лупом.
