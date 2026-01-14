Љекар препоручује двије једноставне навике за ублажавање жгаравице

Извор:
14.01.2026
Осјећај нелагоде може бити врло јак када нас ухвати жгаравица или руфлукс киселине. Многи тада посежу за лијековима који ће ублажити проблем, али један гастроентеролог сматра како постоји и једно друго рјешење које вриједи испробати како би се ублажиле тегобе.
Гастроентеролог Џосеф Салхаб на друштвеним мрежама дијели различите савјете, а недавно је издвојио два једноставна савјета која могу помоћи у ублажавању боли и нелагоде узроковане жгаравицом.
- Ако имате јаку жгаравицу, ево једне корисне методе коју можете испробати. Узмите жвакаћу гуму без шећера или пастилу, почните жвакати и мало прошетајте. Видјет ћете да се након неколико минута жгаравица значајно смањује - објаснио је Салхаб.
Гастроентеролог додатно појашњава зашто овај приступ дјелује и зашто бисте га требали испробати ако често имате проблема са жгаравицом.
- Постоји неколико разлога зашто се то догађа. Први је што се повећава стварање слине у устима. Та слина путује низ једњак и ствара заштитну баријеру против желучане киселине појашњава те додаје да сам чин жвакања помаже заварати тијело да мисли да нешто једете.
Тада се једњак активира и стеже. То помаже уклонити вишак киселине из једњака. Исто се догађа и у желуцу: желудац се почиње мицати и мијешати свој садржај, а тиме се и брже празни, па је мања вјероватноћа да ће се киселина враћати у једњак - закључује он.
