Љекар препоручује двије једноставне навике за ублажавање жгаравице

Извор:

Агенције

14.01.2026

18:55

Коментари:

0
Ilustracija: Stomak, bolovi
Фото: Pixabay

Осјећај нелагоде може бити врло јак када нас ухвати жгаравица или руфлукс киселине. Многи тада посежу за лијековима који ће ублажити проблем, али један гастроентеролог сматра како постоји и једно друго рјешење које вриједи испробати како би се ублажиле тегобе.

Гастроентеролог Џосеф Салхаб на друштвеним мрежама дијели различите савјете, а недавно је издвојио два једноставна савјета која могу помоћи у ублажавању боли и нелагоде узроковане жгаравицом.

Иран демонстрације

Свијет

Интервенција САД у Ирану могла би да почне у року од 24 сата?

- Ако имате јаку жгаравицу, ево једне корисне методе коју можете испробати. Узмите жвакаћу гуму без шећера или пастилу, почните жвакати и мало прошетајте. Видјет ћете да се након неколико минута жгаравица значајно смањује - објаснио је Салхаб.

Гастроентеролог додатно појашњава зашто овај приступ дјелује и зашто бисте га требали испробати ако често имате проблема са жгаравицом.

- Постоји неколико разлога зашто се то догађа. Први је што се повећава стварање слине у устима. Та слина путује низ једњак и ствара заштитну баријеру против желучане киселине појашњава те додаје да сам чин жвакања помаже заварати тијело да мисли да нешто једете.

илу-аутомобил-23122025

Ауто-мото

Након снијега и леда слиједи нова мука за возаче: Опрезно за воланом

Тада се једњак активира и стеже. То помаже уклонити вишак киселине из једњака. Исто се догађа и у желуцу: желудац се почиње мицати и мијешати свој садржај, а тиме се и брже празни, па је мања вјероватноћа да ће се киселина враћати у једњак - закључује он.

