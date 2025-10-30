Калабухов: ОХР постао препрека на путу унутрашњег дијалога у БиХ, Шмит нема легитимитет

30.10.2025
21:48
Коментари:0
ОХР је постао препрека на путу унутрашњег дијалога у БиХ, рекао је за РТРС амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов.
Истакао је да је принципијелан став Руске Федерације, што се тиче Кристијана Шмита, познат.
- А то је да је он нелегитиман и да су неке његове одлуке проузроковале кризу у БиХ - рекао је Калабухов .
Навео је да, колико је упућен, Шмит сутра неће присуствовати сједници Савјета безбједности УН-а на којој ће Русија, као предсједавајућа, представити Извјештај Републике Српске.
Извјештај Владе Републике Српске у Савјету безбједности предочиће руски амбасадор при Уједињеним нацијама, Василиј Небензија, који ће бити и предсједавајући на сједници.
- Што се тиче принципијелног става Руске Федерације, ми мислимо да је ОХР већ, тако да кажемо, изиграо своју улогу. Он је постао препрека на путу унутрашњег дијалога. И наш став генерални је да је ОХР био створен у сасвим другим политичким, геополитичким реалностима, али и да он више не мора постојати, зато што кочи развој и унутрашњег дијалога и општи развој БиХ у широком смислу - додао је он.
Потез америчке администрације на челу са Доналдом Трампом је добар, јер се може сматрати као сигнал избалансираног приступа за ситуацију у Републици Српској и ФБиХ, истакао је амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов, коментаришући укидање санкција предсједнику Милораду Додику, његовим блиским сарадницима и физичким и правним лицима из Републике Српске.
- Увијек сматрамо да оно што се зове "санкција", то управо није то. То је тако зато што званично санкције може уводити само Савјет безбједности Уједињених нација - додао је Калабухов, те истакао да су то једностране рестрикције, које су уведене од стране бивше америчке администрације.
Додао је да се стварају добри услови да се дискусија у БиХ води објективно, избалансирано и продуктивно.
Калабухов је истакао да је Руска Федерација поуздан партнер по питању гаса.
- Сарадња је конструктивна између економских субјеката. Ми смо против политизације овог питања. Морамо узети у обзир одлуке ЕУ, али се надамо да неће бити оптерећења за потрошаче гаса - изјавио је Калабухов.
