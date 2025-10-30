Је ли ово Шмитова опроштајна посјета?

Аутор:Бранка Дакић
30.10.2025
19:07
Коментари:0
Кристијан Шмит стигао је данас у Бањалуку, у канцеларију ОХР-а. Ненајављено.
Како је ОХР накнадно саопштио, дошао је да се захвали амбасадору Ласлу Маркушу на досадашњој сарадњи и да пожели добродошлицу Тамашу Магди, новом замјенику високог представника и шефу Канцеларије ОХР-а у Бањалуци. Ако је судити по медијским спекулацијама, могла би ово бити његова опроштајна посјета Бањалуци.
Надају се томе у Републици Српској. Став домаћих политичара познат – ОХР је требало давно затворити. Крајње је вријеме да се политичари у БиХ почну сами договарати, без уплитања странаца, чије нам наметнуте одлуке нису донијеле ништа добро.
"Да се дан затварања ОХР-а и БиХ без високог представника буде заједнички празник у Босни и Херцеговини. То би показало да смо ми у БиХ политички зрели, да су стасале демократске институције које могу да носе те процесе. Да ли ће политичко Сарајево изаћи из те врсте аутизма и схватити и схватити да је вријеме да се о стварима у БиХ разговара у БиХ, видјећемо. Оно што морам да примјетим јесте да се свијет мијења и док се свијет мијења политичко Сарајево спава", каже Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа парламентарне скупштине БиХ.
Шмит је за три године, колико је у Бих наметнуо близу 30 закона и одлука штетних по Републику Српску, али и БиХ. Неке од њих су наметање одлуке којом је увео термин државна имовина, одлуку о финансирању институција и избора БиХ, али и измјене Кривичног законика и тиме увео кривично дјело „непоштовање одлука високог представника“. Све се гласније прича о томе да ће, прије него што напусти БиХ, наметнути и Закон о имовини. То ће само продубити кризу, јасан је Ненад Стевандић.
"Ко хоће у БиХ сукобе и кризу, тај ће искористити високог представника да покуша да поново намеће. Мислим да су искуства и оних који су жељели да нешто добију тим наметањем негативна. Она су само направила кохезију Републике Српске. Никакве заједничке вриједности у Бих нису произведене, а државе остају само ако имају заједничке вриједности", рекао је предсједник Народне скупштине Српске.
Шмит није ни требао долазити у БиХ, а већ одавно нема ни потреба за Канцеларијом ОХР-а, сматрају и у опозицији.
„Суд, Тужилаштво, СИПА што је наметнуто и што је потврдила Парламентарна скупштина, то се морају народи сјести и договорити и да направе најбоља рјешења. То се сада не може поништити, а ли све оно што се може поништити, ја сам за то, да Република Српска живи свој живот, БиХ и Федерација свој", каже Перо Ђурић, посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.
Шмит ће отићи кад тад, али већи је проблем шта ће бити послије. Не би било добро да дође високи представник којег ће потврдити Савјет безбједности УН-а, сматра аналитичар Данијел Симић. Проблем види и у томе што су сви високи представници, па и нелегални Шмит имали савезнике у Српској.
"ОХР је канцеларија за укидање Републике Српске. То што су они до сада били успјешни у својим безакоњима јесте што су налазили партнере у Републици Српској. Оно тренутка када сви јединствено одлучимо да одбацимо директиве окупаторске канцеларије и окренемо се својим људским и грађанским правима, тада ће они видјети да немају никакву власт и да не могу да намећу законе у БиХ", каже Данијел Симић, аналитичар.
Да Кристијан Шмит није легитиман високи представник и да нема овлашћења да намеће законе и смјењује званичнике Републике Српске изабране на демократским изборима, чуће се и сутра на 34. сједници Савјета безбједности УН, који ће у име Републике Српске представити Русија.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму