Умро Драгољуб Јеремић

Извор:

Информер

08.12.2025

15:34

Умро Драгољуб Јеремић
Фото: Pixabay

Драгољуб Јеремић, дугогодишњи мајстор маске и шеф шминкернице Народног позоришта, преминуо је 7. децембра у Београду.

Овим поводом огласило се Народно позориште у Београду:

"Непревазиђен у свом професионалном раду, био је истински предан позоришту које је искрено волио и коме је оставио многе насљеднике и трајан печат.

Памтићемо га не само по мирној, племенитој природи, по доброти која је грејала умјетнике и сараднике, већ и по изузетном таленту да кроз маску открије дубину лика, његове сенке, свјетлост и унутрашњи свијет.

Народно позориште опрашта се од Драгољуба Јеремића са искреном тугом и великим поштовањем, поносно што је у својој Кући имало тако изузетног умјетника и дивног човека.

Сахрана ће бити одржана у среду 10. децембра у 12 часова на гробљу Збег у Борчи.

Опело почиње у 11.30 часова", стоји у објави Народног позоришта у Београду.

(информер)

