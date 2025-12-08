Умро Драгољуб Јеремић

Извор:
Информер
08.12.2025
15:34
Драгољуб Јеремић, дугогодишњи мајстор маске и шеф шминкернице Народног позоришта, преминуо је 7. децембра у Београду.
Овим поводом огласило се Народно позориште у Београду:
"Непревазиђен у свом професионалном раду, био је истински предан позоришту које је искрено волио и коме је оставио многе насљеднике и трајан печат.
Памтићемо га не само по мирној, племенитој природи, по доброти која је грејала умјетнике и сараднике, већ и по изузетном таленту да кроз маску открије дубину лика, његове сенке, свјетлост и унутрашњи свијет.
Народно позориште опрашта се од Драгољуба Јеремића са искреном тугом и великим поштовањем, поносно што је у својој Кући имало тако изузетног умјетника и дивног човека.
Сахрана ће бити одржана у среду 10. децембра у 12 часова на гробљу Збег у Борчи.
Опело почиње у 11.30 часова", стоји у објави Народног позоришта у Београду.
