Logo

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

19.09.2025

22:18

Коментари:

0
Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа
Фото: Youtube/VideoMaster/screenshot

Осам особа повријеђено је вечерас у судару путничког брода "Камил Сајин" и брода за суви терет "Артвин", који плови под панамском заставом, током проласка кроз Босфор, саопштила је канцеларија гувернера Истанбула.

Око 20.30 сати, путнички брод и теретни брод под заставом Панаме сударили су се код обале Салаџака, Ускудар. Услед судара, повређено је осам путника на путничком броду.

беба-глумица

Сцена

Ова глумица је у 51. години родила прво дијете: ''Никада нисам одустала и желим да их имам још''

Након несреће, бродови који су учествовали у несрећи повучени су из босфорског пролаза, а повријеђени су пребачени у оближње болнице, наводи се у саопштењу гувернера Истанбула које преноси Си-Ен-Ен Турк.

Како је саопштено, покренута је истрага о инциденту.

Теретни брод су тимови Обалске страже одвукли у безбједно подручје, где је усидрен ради процјене штете, преноси Sputnik News.

Подијели:

Тагови:

sudar brodova

Bosfor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова глумица је у 51. години родила прво дијете: ''Никада нисам одустала и желим да их имам још''

Сцена

Ова глумица је у 51. години родила прво дијете: ''Никада нисам одустала и желим да их имам још''

1 ч

0
Драматично у овом дијелу БиХ: Родитељи због загађења одбили слати дјецу у школу

Градови и општине

Драматично у овом дијелу БиХ: Родитељи због загађења одбили слати дјецу у школу

1 ч

0
Novac Evri Valuta

Регион

Ево колика је просјечна плата у Хрватској: Највећа плата у ваздухопловству

1 ч

0
Брутална порука Американаца: Украјина да се помири са губитком територије

Свијет

Брутална порука Американаца: Украјина да се помири са губитком територије

1 ч

0

Више из рубрике

Брутална порука Американаца: Украјина да се помири са губитком територије

Свијет

Брутална порука Американаца: Украјина да се помири са губитком територије

1 ч

0
Пријетња Русији: Активираће Члан 4!

Свијет

Пријетња Русији: Активираће Члан 4!

1 ч

0
Од‌јекнула експлозија: Има мртвих

Свијет

Од‌јекнула експлозија: Има мртвих

1 ч

0
Америка именовала новог амбасадора

Свијет

Америка именовала новог амбасадора

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

22

44

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

22

34

Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

22

20

Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

22

18

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner