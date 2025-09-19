Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

19.09.2025
22:18
Коментари:0
Осам особа повријеђено је вечерас у судару путничког брода "Камил Сајин" и брода за суви терет "Артвин", који плови под панамском заставом, током проласка кроз Босфор, саопштила је канцеларија гувернера Истанбула.
Око 20.30 сати, путнички брод и теретни брод под заставом Панаме сударили су се код обале Салаџака, Ускудар. Услед судара, повређено је осам путника на путничком броду.
Сцена
Ова глумица је у 51. години родила прво дијете: ''Никада нисам одустала и желим да их имам још''
Након несреће, бродови који су учествовали у несрећи повучени су из босфорског пролаза, а повријеђени су пребачени у оближње болнице, наводи се у саопштењу гувернера Истанбула које преноси Си-Ен-Ен Турк.
Како је саопштено, покренута је истрага о инциденту.
Теретни брод су тимови Обалске страже одвукли у безбједно подручје, где је усидрен ради процјене штете, преноси Sputnik News.
Сцена
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
44
22
34
22
20
22
18
Тренутно на програму