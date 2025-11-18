Децембар доноси финансијско обиље овим знаковима

Извор:
Жена Блиц
18.11.2025
19:35
Коментари:0
То неће бити мали добитак или повремени приход, ово је дубока жеља коју су три хороскопска знака одавно прижељкивала. То је потреба за финансијским олакшањем, стабилношћу, изласком из дугова, већим износом или новом приликом која отвара потпуно другачији пут.
Управо сада, уочи децембра, та жеља почиње да се обликује и добија реалне контуре. Универзум као да овим хороскопским знацима шаље енергију коју су годинама улагали, стрпљиво чекајући прави тренутак. Сада тај тренутак коначно стиже.
Градови и општине
Требиње: "Региструј оружје без санкције"
Дјевица је током цијеле године радила са невјероватном пажњом, планирањем и дисциплином. Она не тражи чудо, већ поштену, заслужену награду и сада почиње да је добија. Њихова финансијска жеља, било да се односи на сигурност, додатни приход или конкретан новчани износ, полако се материјализује. Дјевица осјећа да сав труд, стрпљење и одрицања нису били узалудни. Ово није само новац — ово је дубоки мир за којим су чезнули.
Јарац је у себи дуго носио једну финансијску жељу коју није дијелио са другима. То може бити ослобађање од терета, раст прихода, боља инвестиција или потпуно нова пословна прилика. Крајем године, овај сан почиње јасно да се обликује. Резултат може доћи кроз признање, изненадну понуду или конкретну финансијску добит. Јарац осјећа да универзум препознаје његову истрајност и враћа му вишеструко. Ова остварена жеља даје му сигурност и снагу да уђе у нову годину стабилнији него икада.
Кошарка
Монеке потврдио позитивне вијести - црвено-бијели славе
Бик је дуго прижељкивао стабилан новчани износ и више финансијске слободе. Крајем године, ова жеља се остварује на природан, њежан и ненаметљив начин. Може стићи као поклон, бонус, већи прилив од инвестиција или нова прилика која доноси значајно већи приход. Бик осјећа да се све коначно окреће у његову корист — као да га универзум награђује за стрпљење које ријетко ко умије да издржи.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
53
19
52
19
51
19
45
19
38
Тренутно на програму