Почиње период зимског одржавања путева

Извор:
АТВ
21.11.2025
19:31
Коментари:0
Снијег и сусњежица у новембру, ниже температуре не могу и не смију бити неочекивани за надлежне које одржавају саобраћајнице.
Због најава да ће у наредних неколико дана бити снијега, премијер Републике Српске Саво Минић позвао је надлежне да задатке обављају правовремено и квалитетно. На друштвеној мрежи X поручио је да сви морају бити спремни и да морају благовремено реаговати.
"Имамо најаву падавина, па још једном подсјећам све у ланцу одговорних - да нас не изненади снијег у новембру. Да не буде, уморили смо се или нисмо знали", упозорио је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
А дешавало се да нису знали. Тако је Бањалука прошле године имала проблем са неочишћеним улицама и тротоарима. И ова зима не мирише на добро - буџет за зимско одржавање путева у Бањалуци је смањен за милион КМ у односу на приједлог буџета. У ранијим саопштењима из зимске службе су навели да ће упркос томе зимска служба осигурати проходност саобраћајница и континуитет чишћења. За нашу телевизију су навели да је данас нерадни дан и да нико не може дати изјаву. Метеоролози кажу да након дугог периода неуобичајено благих и топлијих дана, хладни талас полако захвата регион.
„Киша ће се смирити, једно вријеме и престати, међутим гледајући положај-----хладне ваздушне масе која се спушта са сјевера стварају се услови за екстремно велике количине падавина уз пад температуре, што значи снијег и снијежни покривач“, најавио је метеоролог Небојша Куштриновић.
Из Јавног предузећа Путеви Српске су саопштили да је зимски период одржавања путева почео 15. новембра и да спремно дочекују зимску сезону.
"У циљу што ефикаснијег дјеловања зимске службе и стварања повољнијих услова за одвијање саобраћаја у зимском периоду, путна мрежа магистралних и регионалних путева у Републици Српској подијељена је на 12 области, које према уговорима одржавају специјализована предузећа за одржавање путева", навели су из Путева Републике Српске.
Из Аутомото савеза Републике Српске поручују да су дежурне екипе на терену и да врше чишћење. Упућен је и апел свим возачима.
„Аутомото савез Републике Српске апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе, ограничења брзине, да држе одстојање између возила, јер веома је лако при овим временским приликама на мокрим коловозима на којим се може сусрести и лишће и грање, може доћи до проклизавања или губитка контроле над возилом“, истиче портпарол Аутомото савеза Републике Српске Јована Лолић.
Зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године. Остаје да видимо да ли ће ове године зимске службе боље обављати свој посао и да ли ће спремно дочекати снијежне падавине.
