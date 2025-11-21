Logo
МУП Српске обиљежио крсну славу Аранђеловдан

Извор:

АТВ

21.11.2025

19:16

Коментари:

0
МУП Српске обиљежио крсну славу Аранђеловдан
Фото: АТВ

МУП Републике Српске данас је у Залужанима свечано прославио крсну славу Светог архангела Михаила. Служена је литургија и положени су вијенци.Наглашено је да је Република Српска је остала на стабилним темељима безбједности кроз године захваљујући континуираном ангажману припадника МУП-а.

Зато је одата почаст за 782 полицијска службеника који су свој живот дали за Републику Српску.

„Свим грађанима који славе архангела Михаила желим да честитам Крсну славу и да поручим да је стање безбједности у Републици Српској задовољавајуће и да ће тако и остати и да ће ови људи у плавим униформама бити као архангел Михаило ваши анђели чувари који ће Вам омогућити нормалан и безбједан живот“, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

МУП је кроз године остварио везе са многим полицијским агенцијама што је омогућило да оствари завидан ниво безбједности својих грађана. Његови припадници представљају симбол државотворности Српске и гарант опстанка српског народа.

„У нашем региону не постоји бржа боља и успјешнија агенција од МУП-а Републике Српске која у најкраћем могућем времену реагује и рјешава све могуће предвидиве или непредвидиве проблеме а да успут има одличну сарадњу са свим европским полицијским агенцијама и са америчком са руском дакле тај канал комуникације је издваја од других јер комуницира са свим странама“, истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић рекао је да је МУП Српске остаје снажна тачка која обезбјеђује стабилност и безбједност у Републици Српској, али и гарантује њен опстанак.

„Нама је веома битно да имамо наш МУП Републике Српске јер је он гарант мира стабилности и безбједности у Републици Српској али самог постојања Републике. Тако да пружамо пуну подршку институцијама Републике Српске“, рекао је замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић и додао:

„Похвалио би рад министарства унутрашњих послова како је то радио претходни министар али како то ради актуелни министар.“

МУП је кроз године још од свог оснивања 1992. године, кроз рад у изузетно тешким условима и одрицање, осигурао стабилност и безбједност Српске и свих њених грађана, сагласни су званичници Српске.

Коментари (0)
