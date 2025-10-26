Logo

Свечана сједница поводом крсне славе: Угљевик поносан на своје људе и успјехе

26.10.2025

20:24

Фото: Уступљена фотографија

За нас су увијек најважнији људи, а људи нашег Угљевика су познати као добри и вриједи домаћини и то је оно на шта смо најпоноснији, поручио је начелник Угљевика Драган Гајић вечерашњој Свечаној сједници поводом крсне славе - Свете Петке Параскеве.

"На сваком кораку види се рад, труд и енергија наших људи, а управо то је снага која покреће ову општину напријед", рекао је Гајић.

Посебно је Гајић истакао да је поносан на улагања у младе истакавши циљ да они свој живот, будућност и породице граде управо у Угљевику.

"У времену пуном изазова, Угљевик је показао да има стабилност и снагу. Наша сарадња са градовима пријатељима, попут Лознице и Салзбурга и других широм региона потврђује да градимо пријатељства која превазилазе границе", закључио је Гајић.

Општинска повеља уручена је Српској православној Црквеној општини Угљевик за дугогодишњи допринос духовном, културном и моралном животу грађана општине.

Повељу су медаље награђенима уручили су начелник Угљевика Драган Гајић и потпредсједник Скупштине општине Петар Радовановић.

Протојереј Александар Тешић захвалио је на љубави и ревности коју је Општинска управа показала према Српској православној цркви и истакао да ова Повеља обавезује на пољу ширења мисије Цркве.

Златне медаље "Филип Вишњић" уручене су најуспјешнијим ученицима генерација.

Награђени су Зоран Гајић, ученик генерације Средњошколског центра /ШСЦ/ "Михаило Петровић Алас" Угљевик, Драгиша Савић, ученик генерације СШЦ "Михаило Петровић Алас" Угљевик, Марјана Беновић, ученица генерације Основне школе /ОШ/"Вук Караџић" Забрђе, Милана Јовановић, ученица генерације ОШ "Филип Вишњић" Доња Трнова и Наташа Лазић, ученица генерације ОШ "Алекса Шантић" Угљевик.

На свечаној сједници бесједио је академик Јован Делић на тему "Храмови су тврђаве вјерског и националног идентитета".

Свечаности су присуствовали представници града Лозница, општине Беочин из Србије, као и словеначке општине Кидричево као и представници институција Републике Српске.

