Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

Дом здравља у Угљевику, као и Центар за социјални рад годинама уназад суочени су са бројним изазовима. Прије свега финансијским, али и инфраструктурним. Проширење службе хитне помоћи као и адеккватне просторије центра приоритет су.
"Надам се да ћемо извршимо доградњу Службе хитне медицинске помоћи како бисмо успјело да створимо што боље услове за наше кориснике, наше пацијенте, а тиме и за наше запослене", рекла ја Цветана Драгоњић, директор Дома здравља Бијељина.
"Великих проблема је било у тренутку доласка, у смислу великих заостатака у смислу исплате социјалних давања, каснило се по 10 мјесеци, тренутно имамо кашњење али оно је сведено на два мјесеца. Тренутно највећи проблем је што Центар за социјални рад нема рјешење надлежног министарства да испуњава услове за рад, а разлог за то је што се налазимо у просторијама које су тренутно неадекватне", рекла је Дарјана Драгичевић, директор Центра за социјални рад Угљевик.
Санирати посљедице неодговорног понашања у ранијем периоду веома је изазовно за садашњу структуру општине Угљевик. Уз помоћ Владе Републике Српске и ресорног министарства надају се да ће ускоро наћи потребна рјешења.
"Изузетно сам задовољан радом Дома здравља. Ми смо у неком претходном периоду доста радили на поправљању финансијског стања у Дому здравља, као што знате више од 3 милиона КМ из Владе Републике Српске је уплаћено везано за дуговања за порезе и доприносе и за заостатке радницима. С друге стране веома сам непријатно изненађен стањем у Центру за социјални рад, оно што ми је било неприхватљиво уопште да чујем на састанку је да док је била претходна власт није било исплата за туђу његу и помоћ која долази из буџета Републике Српске", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Финансијска ситуација општине Угљевик није сјајна. Наслијеђени су огромни дугови, те је помоћ у сваком смислу добродошла, кажу.
"Најнеопходније што се тиче Дома здравља Угљевик јесте да се опреми Хитна помоћ и да се обезбиједи алтернативни начин гријања у Угљевику. Финансијска ситуација у Угљевику је таква каква је и свака помоћ је добродошла, тако и овај пут тражимо помоћ од Министарства здравља", рекао је Драган Гајић, начелник општине Угљевик.
Помоћ у превазилажењу проблема ових здравствено социјалних установа један је од приоритета на којима ће се радити кажу из ресорног министарства.
