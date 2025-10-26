Logo

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

Извор:

АТВ

26.10.2025

19:16

Коментари:

0

Дом здравља у Угљевику, као и Центар за социјални рад годинама уназад суочени су са бројним изазовима. Прије свега финансијским, али и инфраструктурним. Проширење службе хитне помоћи као и адеккватне просторије центра приоритет су.

"Надам се да ћемо извршимо доградњу Службе хитне медицинске помоћи како бисмо успјело да створимо што боље услове за наше кориснике, наше пацијенте, а тиме и за наше запослене", рекла ја Цветана Драгоњић, директор Дома здравља Бијељина.

"Великих проблема је било у тренутку доласка, у смислу великих заостатака у смислу исплате социјалних давања, каснило се по 10 мјесеци, тренутно имамо кашњење али оно је сведено на два мјесеца. Тренутно највећи проблем је што Центар за социјални рад нема рјешење надлежног министарства да испуњава услове за рад, а разлог за то је што се налазимо у просторијама које су тренутно неадекватне", рекла је Дарјана Драгичевић, директор Центра за социјални рад Угљевик.

685c25d03cc57 мигранти

БиХ

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Санирати посљедице неодговорног понашања у ранијем периоду веома је изазовно за садашњу структуру општине Угљевик. Уз помоћ Владе Републике Српске и ресорног министарства надају се да ће ускоро наћи потребна рјешења.

"Изузетно сам задовољан радом Дома здравља. Ми смо у неком претходном периоду доста радили на поправљању финансијског стања у Дому здравља, као што знате више од 3 милиона КМ из Владе Републике Српске је уплаћено везано за дуговања за порезе и доприносе и за заостатке радницима. С друге стране веома сам непријатно изненађен стањем у Центру за социјални рад, оно што ми је било неприхватљиво уопште да чујем на састанку је да док је била претходна власт није било исплата за туђу његу и помоћ која долази из буџета Републике Српске", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Финансијска ситуација општине Угљевик није сјајна. Наслијеђени су огромни дугови, те је помоћ у сваком смислу добродошла, кажу.

"Најнеопходније што се тиче Дома здравља Угљевик јесте да се опреми Хитна помоћ и да се обезбиједи алтернативни начин гријања у Угљевику. Финансијска ситуација у Угљевику је таква каква је и свака помоћ је добродошла, тако и овај пут тражимо помоћ од Министарства здравља", рекао је Драган Гајић, начелник општине Угљевик.

Помоћ у превазилажењу проблема ових здравствено социјалних установа један је од приоритета на којима ће се радити кажу из ресорног министарства.

Подијели:

Таг:

Ugljevik

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свјетиљка расвјета

Градови и општине

Само у БиХ: Јавна расвјета каснила због зимског рачунања времена

6 ч

0
Калабухов на манифестацији посвећеној српско-руском пријатељству

Градови и општине

Калабухов на манифестацији посвећеној српско-руском пријатељству

10 ч

0
Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

Градови и општине

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

11 ч

0
Правници са Пала окупљају свијет

Градови и општине

Правници са Пала окупљају свијет

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Аеродром у Литванији поново затворен

21

58

Ова јефтина намирница помаже у борби против старења

21

51

Ово је отац који је убијен док је покушавао да заштити сина

21

46

Путин послао важан захтјев својим генералима

21

41

Хороскопски знакови који најбоље располажу новцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner