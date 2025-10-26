Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Извор:
АТВ
26.10.2025
19:10
Званични Лондон још увијек јавно не помиње план о слању миграната из Велике Британије у БиХ, али све су прилике да се иде ка томе, сматрају аналитичари. Спомиње се чак и број од милион миграната који би били распоређени на западном Балкану.
"Постоји одређена врста интенције или намјере од стране Велике Британије да дио тих миграната за које они сматрају да треба их на неки начин пошаљу из Велике Британије сигурно постоји и да разматрају наше крајеве.Они су већ формално разговарали о Косову као једној од дестинација, спомиње се и Србија, формално БиХ се не помиње у контексту тих прича, али иза затворених врата се чује та тема", рекао је Лучијано Калужа, стручњак за међународне односе.
Посматрано из угла међународних односа, такав приступ говори о дубоко укоријењеном неравноправном односу према мањим и слабијим државама. Умјесто сарадње и уважавања, нуди се модел наметања рјешења, гдје западни Балкан поново постаје "посљедње двориште" Европе – простор за вишкове које велике силе желе да склоне са својих територија.
"Ако су ти мигранти нормална појава која није пријетња по нас, зашто не остану у Великој Британији?", рекао је Бојан Шолаја из Центра за међународне и безбједносне студије.
Иако су од наших граница удаљени нешто више од 1.800 километара, прва брига су им границе и мигранти у Српској и БиХ.
"Западни Балкан је кључна транзитна рута кроз коју мигранти путују ка Европској унији и Великој Британији, што чини скоро 22 хиљаде илегалних прелазака границе на континенту забиљежених прошле године", рекао је Ивет Купер, министар спољних послова Велике Британије.
Брига о мигрантима у БиХ, вјешто је упакована у причу о милионима помоћи, кроз обуку полиције и граничара или кампове за смјештај миграната. Овога пута помиње се 10 милиона фунти. И то све због проблема које Британци имају кући – готово свакодневно, хиљаде људи протестује на улицама због илегалних миграната који ствараJU велике проблеме британском друштву.
"Оно за шта је Велика Британија највише заинтересована је када говоримо о стабилности Балкана је да нам упуте одређене одређена средства да би ми прихватили те мигранте који су непотребни у Великој Британији, тако а не видим на који начин је то подстрек стабилности", додаје Шолаја.
Да су велики проблеми у британском дворишту свједочи и посљедње истраживања Ипсоса по коме готово двије трећине Британаца сматра да је превише миграната у њиховој земљи.Бранко Нешковић, каже да је Лондон имао проблема са мигрантима и када је он био амбасадор у периоду од 2015-2018. године.
"На масовним скуповима које организују ултрадесничарске партије и скупине, све је више присуство умјерених грађана који изражавају своју забринутости имиграционом политиком. Они цијене да се мигранти споро интегришу, да у мјестима гдје живе да има пуно криминала, и да су велико оптерећење по финансијски систем, то је прије свега", рекао је Бранко Нешковић, бивши амбасадор БиХ у Уједињеном Краљевству.
Великој Британији се дефинитивно жури јер по подацима британске Владе, у Tу државу сваке године уђе VISE OD 900 хиљада миграната. Свако са криминалним досијеом био би депортован у наше крајеве.Став Републике Српске се зна – не жели туђе илегалне мигранте у свом дворишту.
