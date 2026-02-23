Студенти о животу у Словенији: „Нисам била спремна за неке ствари“

Извор:
Мексиканка Данијела Барахас Гарсија се прије годину дана преселила у Словенију, гдје редовно дијели своја запажања о животу у новој земљи на ТикТоку. Двадесетседмогодишњакиња се заљубила у Словенца док је још живјела у Мексику и због љубави се преселила у Кочевје, гдје су она и њен партнер започели нови живот.
У недавно објављеном видеу , који је имао више од 80.000 прегледа, открила је шта ју је највише изненадило у вези са Словенијом, од свакодневних навика до онога што се нуди у продавницама.
Данијела је прво истакла обичај сервирања чаше воде уз кафу, што ју је посебно одушевило. „Култура испијања кафе овдје је нешто што највише волим“, рекла је.
Долазећи из земље познате по пјешчаним плажама, камените обале Словеније су је велико изненадиле.
@la_mehicanka Piran is TOP #slovenija #piran #portoroz #summervibes #europe ♬ Vodi me tamo kraj plavoga mora - Oliver Dragojević
„Волим камените плаже, али их истовремено мрзим јер не могу да уђем у воду без ципела за пливање“, пожалила се.
Посебно су је импресионирали аутомати за млијеко, који продају свјеже млијеко. „Кунем се, то је најбоља ствар на свијету“, написала је.
@la_mehicanka I’m here because my Slovenian husband but it’s already my home 🥰🇸🇮🇲🇽 #tujca #slovenija #sloveniatiktok ♬ Deslocado - NAPA
„Иако сам нетолерантна на лактозу, и даље сваки пут купујем јогурт“, додала је.
Данијела је такође приметила ниску стопу крађе у Словенији, што је сматрала неочекиваним. „Видети ствари остављене на истом мјесту данима, а да их нико није узео или украо...
@la_mehicanka Let me know if you would like part 2 :) #fyp #Mehika #mexicaninslovenia #culturaldifference #telenovelasmexicanas #slovenia #balkan ♬ sonido original - La Mehičanka 🇲🇽🇸🇮
Волела бих да је тако и у Мексику“, прокоментарисала је.
Као Мексиканка, била је разочарана понудом текиле у словеначким продавницама. Уз фотографију неколико флаша из Спара, написала је: „Жао ми је, али ово су најгоре текиле на свијету.“
