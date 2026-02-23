Logo
Студенти о животу у Словенији: „Нисам била спремна за неке ствари“

Индекс

23.02.2026

14:48

Фото: Unsplash

Мексиканка Данијела Барахас Гарсија се прије годину дана преселила у Словенију, гдје редовно дијели своја запажања о животу у новој земљи на ТикТоку. Двадесетседмогодишњакиња се заљубила у Словенца док је још живјела у Мексику и због љубави се преселила у Кочевје, гдје су она и њен партнер започели нови живот.

У недавно објављеном видеу , који је имао више од 80.000 прегледа, открила је шта ју је највише изненадило у вези са Словенијом, од свакодневних навика до онога што се нуди у продавницама.

Вода са кафом

Данијела је прво истакла обичај сервирања чаше воде уз кафу, што ју је посебно одушевило. „Култура испијања кафе овдје је нешто што највише волим“, рекла је.

Љубав и мржња према каменитим плажама

Долазећи из земље познате по пјешчаним плажама, камените обале Словеније су је велико изненадиле.

@la_mehicanka Piran is TOP #slovenija #piran #portoroz #summervibes #europe ♬ Vodi me tamo kraj plavoga mora - Oliver Dragojević

„Волим камените плаже, али их истовремено мрзим јер не могу да уђем у воду без ципела за пливање“, пожалила се.

Уживање у машинама за млијеко

Посебно су је импресионирали аутомати за млијеко, који продају свјеже млијеко. „Кунем се, то је најбоља ствар на свијету“, написала је.

@la_mehicanka I’m here because my Slovenian husband but it’s already my home 🥰🇸🇮🇲🇽 #tujca #slovenija #sloveniatiktok ♬ Deslocado - NAPA

„Иако сам нетолерантна на лактозу, и даље сваки пут купујем јогурт“, додала је.

Безбједност и повјерење

Данијела је такође приметила ниску стопу крађе у Словенији, што је сматрала неочекиваним. „Видети ствари остављене на истом мјесту данима, а да их нико није узео или украо...

@la_mehicanka Let me know if you would like part 2 :) #fyp #Mehika #mexicaninslovenia #culturaldifference #telenovelasmexicanas #slovenia #balkan ♬ sonido original - La Mehičanka 🇲🇽🇸🇮

Волела бих да је тако и у Мексику“, прокоментарисала је.

Лоша понуда текиле

Као Мексиканка, била је разочарана понудом текиле у словеначким продавницама. Уз фотографију неколико флаша из Спара, написала је: „Жао ми је, али ово су најгоре текиле на свијету.“

Словенија

studiranje

Мексико

