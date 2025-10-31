Сутра Дан жалости у Српској

Извор:
АТВ
31.10.2025
19:00

У Републици Српској сутра ће бити Дан жалости, поводом обиљежавања годишњице од трагедије у Новом Саду, одлучила је данас Влада Српске на телефонској сједници.
Подсјетимо, 1. новембра 2024. године урушила се метална надстрешница на перону новосадске жељезничке станице.
У паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа међу којима су била и дјеца. Повријеђено је више од 40 људи.
Према одлуци Владе Републике Српске, на свим институцијама заставе ће бити истакнуте на пола копља, у знак саосјећања са грађанима Новог Сада и Србије.
Све планиране културне и спортске манифестације, као и телевизијски и радијски садржаји, требају бити прилагођени Дану жалости.
