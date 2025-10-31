Logo

Сутра Дан жалости у Српској

Извор:

АТВ

31.10.2025

19:00

Коментари:

0
Сутра Дан жалости у Српској
Фото: АТВ

У Републици Српској сутра ће бити Дан жалости, поводом обиљежавања годишњице од трагедије у Новом Саду, одлучила је данас Влада Српске на телефонској сједници.

Подсјетимо, 1. новембра 2024. године урушила се метална надстрешница на перону новосадске жељезничке станице.

У паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа међу којима су била и дјеца. Повријеђено је више од 40 људи.

Према одлуци Владе Републике Српске, на свим институцијама заставе ће бити истакнуте на пола копља, у знак саосјећања са грађанима Новог Сада и Србије.

Све планиране културне и спортске манифестације, као и телевизијски и радијски садржаји, требају бити прилагођени Дану жалости.

Подијели:

Тагови:

dan žalosti

Пала надстрешница Жељезничке станице

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Грађани траже трајно рјешавање проблема паса луталица

Друштво

Грађани траже трајно рјешавање проблема паса луталица

2 ч

0
Свиња

Друштво

Колико ће грађани морати издвојити за товљенике?

5 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

6 ч

0
Ево када почине исплата пензија

Друштво

Ево када почине исплата пензија

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

45

Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини

19

41

Семир Церић Коке депортован из Шведске: Изручиће га на Аеродрому Бањалука

19

39

Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ обиљежио 91 годину постојања

19

37

Трамп: Мађарска тражила изузеће, ми нисмо одобрили

19

31

Купусијада се организује, а плата нема

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner