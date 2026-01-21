Logo
Путин: Догађаји око Гренланда ни на који начин не дотичу Русију

Путин: Догађаји око Гренланда ни на који начин не дотичу Русију
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Трамп ме лично позвао у Одбор за мир, рекао је руски председник и навео да је Москва спремна да издвоји једну милијарду долара из замрзнутих руских актива за обнову Блиског истока, као и да ће о томе сутра разговарати са предсједником Палестине и представницима САД.

Руски председник Владимир Путин саопштио је да је добио лично позив од америчког лидера Доналда Трампа да се прикључи Одбору за мир и захвалио предсједнику Сједињених Америчких Држава на том предлогу.

Путин је напоменуо да је наложио Министарству спољних послова Русије да проучи приједлог Доналда Трампа и да о томе обави консултације са стратешким партнерима.

Након тога, Русија ће моћи да донесе коначан одговор.

Путин је поручио Русија је спремна да за издвоји једну милијарду долара из замрзнутих руских актива.

Он је додао да би дио замрзнутих руских средстава могао бити искоришћен за обнову Блиског истока након окончања украјинског конфликта.

Према ријечима шефа руске државе, о томе ће сутра разговарати са предсједником Палестине и представницима Сједињених Америчких Држава.

Владимир Путин је такође изјавио да догађаји око Гренланда ни на који начин не дотичу Русију.

При томе је подсјетио да Русија има искуство у рјешавању сличних ситуација, наводећи као пример чињеницу да је у 19. вијеку продала Аљаску Сједињеним Државама.

(рт балкан)

