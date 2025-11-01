Пут из БиХ до Загреба ускоро краћи за пола сата

01.11.2025
Хрватска је коначно завршила изградњу граничног прелаза на брзој цести Градишка – Нови Варош, која би требало да преко новог моста на Сави код Градишке споји ауто-пут Бањалука – Градишка са ауто-путем Загреб – Београд. Ово је уједно и правац којим се из Сарајева најбрже стиже до Загреба.
Како је потврђено "Независним новинама" у Министарству финансија Хрватске, сви радови, као и опремање објеката новог граничног прелаза су завршени и у припреми је пријава за провођење техничког прегледа.
– Министарство финансија не располаже новим информацијама у вези пуштања у промет будућег граничног прелаза, а везано уз категоризацију граничног прелаза упућујемо вас на надлежно Министарство вањских и европских послова Републике Хрватске – нагласили су.
Иако нико не зна када би нови прелаз могао бити отворен, чини се да се први пут виде неке назнаке да би се то могло десити у догледно вријеме, јер је ријешена и посљедња препрека пред почетак преговора између Хрватске и БиХ.
Наиме, попуњен је бошњачки дио комисије која треба да дефинише нови споразум о граничним прелазима између двије земље, без чега нема категоризације новог прелаза, односно ни његовог пуштања у рад.
С обзиром на то да је бањалучко предузеће „Интеграл инжењеринг“ завршило радове на брзој цести до Новог Вароша у Хрватској, односно до постојећег пута који возачи сада користе од старог моста на Сави ка Окучанима, остаје само да се ријеши питање граничног прелаза.
У Министарству безбједности БиХ потврђено је да је стигла потребна документација из Предсједништва БиХ, те да је сада све спремно за састанак бошњачких чланова комисије.
Како је речено, састанак ће бити одржан 10. новембра, а на њему ће бити договорене преговарачке позиције БиХ, прије него се састану хрватски и бошњачки чланови и почну преговоре. За очекивати је да ће осим овог прелаза на агенди бити и остали прелази, за које постоји интерес да се промијени категоризација, односно да се повећа капацитет и евентуално уведу нове категорије, посебно када је у питању робни саобраћај.
Чини се да је једина потенцијално лоша вијест то да ће, по свему судећи, нови гранични прелаз с хрватске стране бити првенствено за путничка возила, а не за камионе. То се може закључити по томе што постоји веома мали број паркинг-мјеста за теретна возила, што би могло да сугерише да Хрвати још током градње нису имали намјеру направити прелаз који би имао велики проток робе.
Чак и када би овај прелаз био категорисан за теретни саобраћај, мали број паркинг-мјеста би могао присилити камионџије да траже други прелаз јер неће имати гдје да се паркирају и мораће вјероватно дуго да чекају, и то у колони на самој брзој цести, што би могло изазвати главобоље и путницима.
Али што се тиче путничког саобраћаја, нови прелаз ће скратити пут од Бањалуке до Загреба, а самим тим и од Сарајева до Загреба, за најмање пола сата.
Нико нам за сада не може рећи када ћемо се коначно провозати новом брзом цестом, али сада се први пут назире крај агонији изградње прво моста на Сави, па онда и брзе цесте и граничних прелаза, која траје више од деценије.
Недавно смо у неформалном разговору с представником Европске комисије добили увјеравања да Брисел зна за овај прелаз и да се ради на томе да он ускоро буде оспособљен.
Подсјећања ради, прва фаза брзе цесте до Новог Вароша је у дужини од нешто више од четири километра, а наредна фаза се већ ради, и требало би да се брза цеста повеже и директно с ауто-путем. И тај дио цесте гради „Интеграл“, што је дио уговора с „Хрватским цестама“, које су инвеститор овог пројекта.
