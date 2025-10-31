Logo

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 86. колу?

31.10.2025

20:11

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 86. колу?

Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 86. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.900.000 КМ није извучена.

Лото резултати извлачења 86. кола које је одржано 31. октобра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:

Лото резултати

У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 1, 2, 6, 10, 18, 24, 34.

Добитна комбинација гласи: 1, 2, 6, 10, 18, 24, 34.

Лото плус резултати

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.850.000 КМ, извучени су сљедећи лото бројеви: 27, 22, 36, 29, 21, 6, 20

Добитна комбинација гласи: 6, 20, 21, 22, 27, 29, 36.

Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.

Џокер извлачење

Џокер игра у 86. колу се играла за 900.000 КМ.

Џокер комбинација гласила је: 0 2 2 0 2 7

Џокер за ово коло није извучен.

