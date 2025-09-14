Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

14.09.2025
17:29
Коментари:0
У Бечу се у суботу увече догодио брутални напад на дванаестогодишњака српског поријекла, који је био опљачкан и лакше повријеђен.
Полицији је пријавио напад, а током подношења извјештаја препознао је починиоце тинејџере који су претходно побјегли из надзираног стамбеног центра за младе.
Дванаестогодишњак се касно увече сусрео са тринаестогодишњим Сиријцем у Пратеру у Криеау.
Након краћег дружења, претпоставља се да су заједно користили ноћну вожњу бечког метроа до 15. округа.
На станици Johnstraßе придружила су им се још два Сиријца, стара 14 и 15 година. Најмлађи тинејџер је одабран као жртва, а напад се догодио око 2:30 ујутру.
Опљачкан је: одузет му је златни ланчић, црни Талахон прслук и око 40 евра. Дванаестогодишњак је у нападу задобио лакше повреде.
Док је подносио пријаву у полицијској станици Wurmsergassе, жртва је препознала починиоце са списка несталих особа који се налазио на његовом столу.
Тројица Сиријаца претходно су пријављени као нестали из кризног стамбеног центра за младе.
По налогу Више јавног тужилаштва у Бечу, осумњичени тинејџери, који су били пунољетни према правилима стамбеног центра, ухапшени су и пребачени у поправни дом, док је дванаестогодишњак смјештен код својих законских старатеља.
Даља испитивања спроводи Државна криминалистичка полиција Беча, Западни огранак, како би се расвијетлиле све околности напада и мотиви тинејџера, преноси Блиц.
