Logo
Large banner

Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

Извор:

Танјуг

14.09.2025

17:55

Коментари:

0
Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану
Фото: Youtube/The Manila Times/screenshot

Хиљаде људи окупило се у суботу навече на Тргу светог Петра у Ватикану на концерту “Благослов свијету”, који су заједнички режирали Андреа Бочели и Фарел Вилијамс.

Више од 80.000 људи присуствовало је концерту на Тргу светог Петра у Ватикану, након чега је услиједио спектакуларни drone show.

Концерт је био бесплатан, а одржан је у циљу подстицања мира и братства, наводи БФМТВ.

За посјетиоце је уприличена и представа дроновима, па је тако у једном тренутку на небу изнад Ватикана приказан лик папе Фрање, који је преминуо ове године.

Папа Лав VIV није присуствовао концерту, али је захвалио умјетницима.

''Свијет је обиљежен сукобима и подјелама и ви сте уједињени у снажном и храбром “не” рату и “да” миру и братству. Желио бих да захвалим умјетницима који ће својом креативношћу ширити ову поруку цијелом свијету'', рекао је поглавар Римокатоличке цркве.

Саво Минић

Република Српска

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

CNN је навео да је синоћни концерт био први такве врсте у Ватикану и да је, упоредо са њим, одржан и самит посвећен вјештачкој интелигенцији и њеној улози у савременом друштву, преноси Танјуг.

На концерту су наступили амерички пјевач Фарел Вилијамс с госпел хором, италијански тенор Андреа Бочели и други међународни умјетници попут Џона Леџенда, Џенифер Хадсон и Карол Г.

Подијели:

Тагови:

koncert

Ватикан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

Република Српска

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

23 ч

0
Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

Економија

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

23 ч

0
Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

Хроника

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

23 ч

0
Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Свијет

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

16

41

ФСС се огласио због Пиксија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner