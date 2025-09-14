Чарли Кирк у дресу српског кошаркашког клуба?!

14.09.2025
Чарли Кирк, контроверзни десничарски активиста који је убијен током држања говора на Универзитету у Јути, био је наводно у младости члан кошаркашког клуба "Бели орлови" из Илиноиса.
На друштвеној мрежи Икс, објављена је наводна фотографија Кирка у бијелом дресу "White Eagels" уз поруку:
"Увијек ћемо те вољети Чарли" уз његову наводну изјаву о Србима:
🇺🇲🇷🇸 Charlie Kirk played for Serbian basketball club ‘White Eagles’ from Illinois.— Mario ZNA (@MarioBojic) September 13, 2025
"Serbs hold a special place in my heart - a powerful nation."
🙏 We will always love you Charlie. pic.twitter.com/oTBVAMmttn
"Срби имају посебно мјесто у мом срцу, моћна нација".
Подсјећамо, Кирк је рођен у Илиноису, гдје се често дружио са људима из Србије. Он је прије три године говорио о свом односу са нашим људима, а затим је открио и да је играо кошарку у нашем тиму.
"Одрастао сам са многим Србима у Чикагу, слаб сам на Србе, они су сјајни. Знам псовке на српском, али их нећу рећи сад јер ће ме пронаћи Федерална комисија за комуникације. Ја сам играо са српским кошаркашким тимом, које име је било Шева Курковић. Име нашег тима било је "White Eagels" и сви смо били бијелци", говорио је раније Чарли Кирк.
Тајлер Робинсон негирао кривицу!
Он је додао да у томе никада није било ничег расистичког.
Живјели смо у Америци и то је било супер. Сви смо били бијелци, Сви у тиму су били Срби сем мене. И ја сам се некако осјећао као да сам с Балкана. Путовали смо свуда, играли са тимовима у којима су били Афроамериканци и никог није било брига. Ниједног тренутка није било ријечи о расизму. Они су се знали међусобно преко заједнице Срба, што је јако супер", говорио је тада Кирк.
Кирк је такође рекао да се диви Новаку Ђоковићу.
