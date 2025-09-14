Logo
Large banner

Познато у каквом је стању Тегелтија након несреће

Извор:

Провјерено.инфо

14.09.2025

19:54

Коментари:

0
Познато у каквом је стању Тегелтија након несреће

Директор Управе за индиректно опорезивање повријеђен је у несрећи коју је доживио док је управљао квадом.

Тегелтија је, каже извор портала "Провјерено", превезен у Ургентни центар УКЦ-а Републике Српске у свјесном стању.

Бивши министар је угруван приликом пада са четвороточкаша, а љекари му тренутно пружају помоћ.

зоран тегелтија

Република Српска

Зоран Тегелтија повријеђен у несрећи, превезен на УКЦ

Како је речено за поменути портал на Универзитетско-клиничком центру, Тегелтија је тренутно стабилно, у свјесном стању и осјећа се добро.

Приликом незгоде имао је кацигу, а ЦТ је показао да нема тежих повреда главе.

Подијели:

Тагови:

Зоран Тегелтија

Саобраћајна несрећа

несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тешко убиство у Хрватској: Младић омамљен, претучен и бачен у ријеку Купу

21 ч

0
Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност

Свијет

Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност

21 ч

0
Борба за имовину - борба је за природне ресурсе Српске

Република Српска

Борба за имовину - борба је за природне ресурсе Српске

21 ч

0
Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

Тенис

Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner