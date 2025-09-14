Зоран Тегелтија повријеђен у несрећи, превезен на УКЦ

Извор:
Провјерено.инфо
14.09.2025
19:43
Коментари:1
Директор Управе за индиректно опорезивање повријеђен је у несрећи коју је доживио данас.
Тегелтија је, како преноси портал "Провјерено.инфо" пао са квада.
Он је у свјесном стању хитно превезен у Ургентни центар.
Како је речено за портал "Провјерено" на Универзитетско-клиничком центру, Тегелтија је тренутно стабилно, у свјесном стању и осјећа се добро. Приликом незгоде је наводно имао кацигу, а ЦТ је показао да нема тежих повреда главе.
