Logo
Large banner

Зоран Тегелтија повријеђен у несрећи, превезен на УКЦ

Извор:

Провјерено.инфо

14.09.2025

19:43

Коментари:

1
Зоран Тегелтија повријеђен у несрећи, превезен на УКЦ

Директор Управе за индиректно опорезивање повријеђен је у несрећи коју је доживио данас.

Тегелтија је, како преноси портал "Провјерено.инфо" пао са квада.

Он је у свјесном стању хитно превезен у Ургентни центар.

Како је речено за портал "Провјерено" на Универзитетско-клиничком центру, Тегелтија је тренутно стабилно, у свјесном стању и осјећа се добро. Приликом незгоде је наводно имао кацигу, а ЦТ је показао да нема тежих повреда главе.

Подијели:

Тагови:

Зоран Тегелтија

Саобраћајна несрећа

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тешко убиство у Хрватској: Младић омамљен, претучен и бачен у ријеку Купу

21 ч

0
Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност

Свијет

Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност

21 ч

0
Борба за имовину - борба је за природне ресурсе Српске

Република Српска

Борба за имовину - борба је за природне ресурсе Српске

21 ч

0
Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

Тенис

Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner