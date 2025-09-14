Борба за имовину - борба је за природне ресурсе Српске

Извор:
АТВ
14.09.2025
19:20
Коментари:0
Борба за сваки комад земље Босне заправо је борба за оно што је испод земље. Није то новост, али се тема такозване државне имовине актуелизује у цикличним круговима већ 30 година, углавном у међународним круговима сваки пут кад из тла провири нови минерал у Српској.
,,Очито да је посебну пажњу изазвало истраживање на подручју Мајевице гдје је утврђено постојање магнезијума прије свега, па онда литијума, стролцијума, бора и још неких пратећих метала. Наравно да постоји интерес за експлоатацију, али наравно да смо ми још далеко с експлоатације и на том и на још неким другим подручијима. Али, нисмо далеко од тога да Шмит, а можда и неки други заједно са њим желе да буду у функцији великих свјетских компанија и да њима омогуће лакши приступ у та подручја. И зато је напад на имовину један стратешки интерес странаца прије свега, неких кругова који не потичу са подручја Републике Српске, па чак ни БиХ", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
Разлог напада је намјера Запада да јој одузме имовину, а тиме је и обесправи и смањи њен суверенитет, поновио је предсједник Републике на посебној отвореној сједници Владе у четвртак. Уколико Српска заспи с правним рјешењем уписа имовине на БиХ, пробудиће се као независна држава.
,,Ово што се и мени и Републици Српкој дешава само је питање имовине. Овај проблем креће оног тренутка, Перо зна, када су релевантни истраживачи утврдили значајне резерве ријетких минерала у Републици Српској. Истог тренутка креће концепт одузимања. Неће одузети имовину. Ова Влада мора јасно да каже да уколико дирну имовину, да смо исте ноћи у независној држави", рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Република Српска тренутно је дужна шест милијарди марака и, поред пријетњи суверенитету, суочава се с пријетњама које, како наглашава Додик, могу озбиљно угрозити њену солвентност, иако посједује имовину процијењену на 30 милијарди марака.
Али, права вриједност Републике Српске није само у њеној имовини, већ и у богатству које лежи у њеним природним ресурсима. Процјена тржишне вриједности минерала у околини Лопара, на Мајевици, је десетине милијарди марака.
Швајцарска компанија ,,Аркор'' провела је сва детаљна истраживања у складу са законским прописима и свим актима који уређују област геолошких истраживања и рударства. Откривена су велика налазишта ,,сировина будућности'', које имају значај у глобалној енергетској и индустријској транзицији, посебно за ЕУ која настоји смањити зависност о Кини у набавци ријетких метала.
,, Постоји велики потенцијал , геолошки потенцијал Републике Српске у области металичних минералних сировина. Од оних потврђених, које можемо ми сада да констатујемо је то да у Лопарама имамо потврђене резерве минералних сировина, као полиминералног лежишта, гдје се сада налазимо у процесу исходовања, пред процесу преговарачког процеса за додјелу концесије. Ми можемо рећи да тонама руде располажемо И постоји врло једноставна процедура када упоредите тржишне цијене. Ми причамо о милијардама евра", рекао је Владимир Рудић, директор компаније ,,Аркор’’.
Институције Републике Српске инсистирају на томе да, према Дејтонском споразуму, имовина припада ентитетима. БиХ институције, у сарадњи с међународним интересним групацијама, покушавају да прошире своје надлежности и упишу имовину на БиХ. Политички дјелује као да се на рачун ентитета жели оснажити суверенитет БиХ, али легитимно је питање да ли у позадини свега стоје растући интереси међународних компанија и геополитичких актера за контролу над природним ресурсима Српске?
Сцена
1 д0
Свијет
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму