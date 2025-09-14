Logo
Сређујете кућу? Обавезно баците ових 6 ствари, вјерује се да доносе несрећу

14.09.2025

20:13

Сређујете кућу? Обавезно баците ових 6 ствари, вјерује се да доносе несрећу
Фото: Pixabay

Када се баците на чишћење куће, фокусирајте се да се ослободите свих оних ствари које привлаче негативну енергију: то су најчешће предмети који вам више не служе или су оштећене.

Такве ствари негативно утичу на енергију у дому, али могу да привуку несрећу и да блокирају напредак, успјех и радост. Зато је важно да обавезно избаците ових 6 ствари:

1. Разбијено или оштећено посуђе

Сви предмети у кухињи треба да буду цијели. Када користите оштећен сервис за чај, а нов држите у орману, одбијате успјех и срећу. Не одлажите за сутра, већ користите нови столњак или ново посуђе и не чекајте госте да бисте га извукли из мрака..

2. Гардероба која вам се не допада

Ако имате ствари које више не волите и само вам заузимају простор у ормару, вријеме је да се опростите од њих. Све што је у добром стању однесите их у добротворне установе или их поклоните.

3. Поклони који вас нису усрећили

Да, дешава се. Глупе фигурице, чудни привјесци за кључеве, ковчези, слике и још много тога, што нам дају наши најмилији, често нам се не допада, већ само нам одузима виталну енергију. Слободно их избаците из дома. Свака ствар у кући треба да изазове унутрашњу срећу и задовољство. Тежите ка томе.

4. Празне флаше и тегле

Многи их чувају за сваки случај, а у ормару треба да држите тек неколико празних тегли, а не да њима напуните терасу, Празне конзерве и флаше краду енергију и исисавају позитивно - оне доносе празнину и нешто беживотно.

5. Старе свијеће

Према фенг шуију, ватра сагоријева негативну енергију у дому. Због тога свијеће које се пале увек чине да се осећамо пријатно и сигурно. А полу-изгорјела свијећа је отпад и треба је замијенити новим свијећама.

6. Разбијено огледало

Према древним вјеровањима, огледало је моћан проводник енергије, а многи га сматрају прозором у други свијет. Али не треба да гледате у своју разбијену слику. Замијените га што прије да бисте избјегли негативну енергију у кући.

(Сенса)

