Ове намирнице вам могу помоћи у смањењу целулита након порођаја

Извор:
Кликс
14.09.2025
20:29
Коментари:0
Након трудноће, многе жене се суочавају с физичким промјенама које могу утицати на самопоуздање, а целулит је један од најчешћих изазова.
Добра вијест је да се уз једноставне кућне методе и паметан одабир намирница може постићи видљиво побољшање. У наставку доносимо корисне савјете и прехрамбене препоруке које вам могу помоћи да на здрав и одржив начин смањите целулит након порода -без скупих третмана или строгих дијета.
Ланене сјеменке
Лан је изврстан за здравље коже јер помаже у регулисању нивоа естрогена и може побољшати производњу колагена. Можете их додати у доручак, смотие или конзумирати самостално.
Хидратантна храна
Уврстите намирнице које имају висок удио воде и природне хидратантне састојке, попут свјежег поврћа, лубенице, бобица, краставца, целера и цитруса. Вода игра кључну улогу у испирању токсина и спрјечавању надутости и сухоће коже.
Храна богата влакнима
Поврће, орашасти плодови, сјеменке и бобице доприносе здрављу пробавног система, контроли апетита и одржавању равнотеже хормона. Такође, антиоксиданси из ових намирница помажу у заштити коже од оштећења слободним радикалима.
Ограничење шећера и соли
Велика количина шећера може довести до упала, задржавања течности и накупљања масноћа све фактори који погоршавају појаву целулита. Исто вриједи и за превелик унос соли.
Избјегавање рафинираних брашна и житарица
Производи од бијелог брашна и рафинираних житарица брзо се претварају у шећер и доприносе повећању калоријског уноса. Умјесто тога, бирајте цјеловите житарице и намирнице које подстичу унос колагена. Јуха од костију је добар природни извор колагена и аминкиселина попут глутамина.
(кликс)
