Logo
Large banner

Споро тече повратак Срба на огњишта у ФБиХ

Извор:

АТВ

14.09.2025

20:30

Коментари:

0
Споро тече повратак Срба на огњишта у ФБиХ
Фото: АТВ

Никада се нећемо одрећи свог родног краја и српских огњишта у ФБиХ. Јасно су то данас поручили Срби који су се окупили у Горњој Бријесници код Лукавца.

Ово мјесто је 1995. године сравњено до темеља, а протјерано је 570 Срба. Боли их то што и послије 30 година, повратка скоро да нема. Обновљено је тек пет кућа из властитих средстава.

На мјесту порушене школе, Срби су изградили један затворени објекат, а недалеко од њега и мост. Циљ је да могу доћи у село, окупљати се и заједно радити на обнови порушених српских огњишта.

А да ријеше инфраструктурне проблеме, Срби се најчешће ослањају на градове и општине у којим су, након егзодуса, саградили нови дом. Највећи број њих је у Добоју и околним општинама.

А у Горњој Бријесници данас се окупило више од 400 Срба. Служена је и пољска јесења молитва. Срби су поручили да ће се на истом мјесту окупити и догодине, са жељом да до тада у селу буде знатно већи број обновљених кућа.

Опширније у видео прилогу....

Подијели:

Таг:

Срби

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Необично упозорење возача: Опрез, пијан пјешак на путу

Градови и општине

Необично упозорење возача: Опрез, пијан пјешак на путу

22 ч

0
Уочи Дана српског јединства: Тробојке на лед дисплејима у градовима широм Српске

Градови и општине

Уочи Дана српског јединства: Тробојке на лед дисплејима у градовима широм Српске

22 ч

0
Додик и Баја Мали Книнџа запјевали познати хит

Бања Лука

Додик и Баја Мали Книнџа запјевали познати хит

22 ч

1
Познати бизнисмен открио како је зарадио милионе: "Знао сам да нисам капацитет за факултет"

Економија

Познати бизнисмен открио како је зарадио милионе: "Знао сам да нисам капацитет за факултет"

22 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner