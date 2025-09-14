Споро тече повратак Срба на огњишта у ФБиХ

Извор:
Никада се нећемо одрећи свог родног краја и српских огњишта у ФБиХ. Јасно су то данас поручили Срби који су се окупили у Горњој Бријесници код Лукавца.
Ово мјесто је 1995. године сравњено до темеља, а протјерано је 570 Срба. Боли их то што и послије 30 година, повратка скоро да нема. Обновљено је тек пет кућа из властитих средстава.
На мјесту порушене школе, Срби су изградили један затворени објекат, а недалеко од њега и мост. Циљ је да могу доћи у село, окупљати се и заједно радити на обнови порушених српских огњишта.
А да ријеше инфраструктурне проблеме, Срби се најчешће ослањају на градове и општине у којим су, након егзодуса, саградили нови дом. Највећи број њих је у Добоју и околним општинама.
А у Горњој Бријесници данас се окупило више од 400 Срба. Служена је и пољска јесења молитва. Срби су поручили да ће се на истом мјесту окупити и догодине, са жељом да до тада у селу буде знатно већи број обновљених кућа.
