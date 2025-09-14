Драма на небу изнад Србије: Авиони не могу да слете

Извор:
14.09.2025
Снажно грмљавинско невријеме захватило је Београд, због чега два авиона већ неко вријеме не могу да слете.
У питању су летови из Беча и Анкаре, а ова два авиона круже над Смедеревом, пише "Б92".
Летјелице су стигле и до централних дијелова Србије.
Олујно невријеме праћено грмљавином и пљусковима погодило је читаву Србију, а потом и Београд.
Црни облаци надвили су се над главним градом. Републички хидрометеоролошки завод упозорава да се очекује јак град и олујни вјетар.
Србија је под утицајем циклона и хладног фронта, који доносе јачу промену времена, уз кишу, пљускове и грмљавину.
Локално има и временских непогода. Југоисточни вјетар у скретању је на сјеверозападни, а очекује се и освјежење.
